В школах Береговского района на Закарпатье обнаружили значительные нарушения: в 37 заведениях инспекция не нашла ни одного класса, в котором обучение проходило бы исключительно на украинском языке, везде присутствует также венгерский.

На Закарпатье зафиксировали значительные нарушения в государственной политике о преподавании украинского языка в украинских школах.

Проблему обнаружили в школах Береговского района на Закарпатье, как говорится на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

Среди 108 школ, где преподают венгерский язык рядом с украинским, в 37 из них инспекция не обнаружила ни одного класса, в котором обучение проходило бы исключительно на украинском.

Видео дня

При этом украинское законодательство запрещает обучение в школах на языке национального меньшинства. Государственна политика Украины в отношение языка делает акцент именно на изучении украинского в качестве национального и требует создания отдельных классов или групп с обучением языку национального меньшинства наряду с государственным.

Согласно нормам, в таких классах школьники должны изучать предметы на украинском языке в пропорции от 20% в 5-м классе, с постепенным увеличением до 60% в старшей школе.

Однако в случае со школами Береговского района, закон Украины не соблюдается: полные названия четырех образовательных заведений содержат слова "с венгерским языком обучения". А руководство одного из них и вовсе прокомментировало, что во всех классах предметы преподаются одновременно на 2 языках в соотношении 70% – на венгерском, 30% – на украинском.

Омбудсмен констатировал, что все эти нарушения идут в разрез с положениями шестой части статьи 5 Закона Украины "О полном общем среднем образовании".

В рамках государственного контроля заведениям рекомендуют срочно устранить выявленные нарушения в соответствии с актами, составленными по итогам проверки.

Языковой закон в Украине

16 июля 2022 года на территории Украины вступили в силу новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон вступил в силу еще три года назад, украинский парламент проголосовал за него еще 25 апреля 2019 года.

Основополагающие изменения в законе коснулись роли украинского языка в нашем обществе. С момента принятия норм, подавляющее большинство сфер обязано перейти на украинский. Это касается не только индустрии торговли, но и рекламы, медицины, образования, ведения документации и других сфер общественной жизни.

За нарушение закона украинцам полагаются штрафы: в случае первого случая штраф будет составлять от 3400 до 8500 грн, а за повторное нарушение в течение года – придется заплатить от 8500 до 11900 грн.