В настоящее время накладывать штрафы разрешено только на субъекты хозяйствования, в следующем году нарушителей смогут наказывать персонально.

В Украине за время действия языкового закона до сих пор не штрафовали его нарушителей. Накануне социологи рассказали, что абсолютное большинство украинцев считают украинский язык своим родным.

Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью сайту "Сегодня".

Отсутствие штрафов Креминь объяснил проведением "чрезвычайно конструктивной работы с людьми, допустившими ошибку".

"Это касается сферы обслуживания, владельцев интернет-магазинов, представителей органов полиции, учителей, врачей, депутатов местных советов, которые признают, что нарушения были, но на будущее обещают быть максимально толерантными и уважительно относиться как к закону, так и к его исполнению", - сказал он.

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Чиновник также посетовал, что российская пропаганда сделала из него "языкового инквизитора и карателя".

Как оформить языковое нарушение

По словам языкового омбудсмена, для оформления жалобы нарушение следует зафиксировать в письменном виде, либо как аудио или видео.

"Законом определено, что мы можем составлять акты о нарушениях. А в случаях, когда таких нарушений в течение года будет несколько и они будут иметь системный характер, мы сможем налагать штраф. С 16 июля 2022 года такие штрафы могут быть наложены на каждого гражданина, сознательно системно нарушающего языковое законодательство", - пояснил он.

К слову, сумма штрафа будет колебаться от 5100 до 6800 гривень.

Как известно, в настоящее время штрафы могут накладываться на субъекты хозяйствования и конкретные заведения, нарушающие закон о языке.

Языковой закон в Украине

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 16 июля того же года вступил в силу.

Впоследствии Конституционный суд признал языковой закон соответствующим Основному закону.

Автор: Юрий Годован