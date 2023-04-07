В 2023 году предусмотрена выплата 1,5 млрд гривень регионам на обустройство в школах качественных укрытий.

Кабинет министров одобрил концепцию безопасности учебных заведений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Речь идет не только о развитии современных комфортных укрытий. Документ также предусматривает новые подходы к пожарной безопасности, охране школ с привлечением соответствующих подразделений полиции, новые подходы к пропускному режиму, видеонаблюдению, инклюзивности", - отметил он.

По его словам, концепция позволит внедрять четкие алгоритмы действий в случае опасности, дополнительное обучение для учителей и учеников о том, как действовать в различных ситуациях.

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Также он добавил, что в этом году предусмотрено 1,5 млрд грн субвенции регионам на обустройство в школах качественных укрытий.

"От местных властей ожидаем быстрых результатов и эффективного использования выделенных средств", - подчеркнул он.

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Напомним, в начале января тогдашний министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщал, что в нашем государстве почти 71% школ работают в очном или смешанном формате, и в этом году продолжится обустройство укрытий в учебных заведениях.

Как сообщал УНИАН, по информации Шкарлета, по состоянию на декабрь 2022 года 74,7% школ в Украине отвечали требованиям безопасного образовательного процесса.

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