Сейчас 137 тысяч квадратных километров территории Украины загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами, что делает нашу страну наиболее заминированной в мире. И это представляет реальную опасность для гражданских, в частности детей. Об этом во время пресс-конференции рассказал Роман Примуш - заместитель председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

"Почти 1000 человек пострадали от взрывоопасных предметов, из них 112 - это дети. И имеем также погибших, у нас 361 человек погиб от инцидентов. Но это официально зафиксированные инциденты. Потому что я уверен, что цифра значительно больше, большую часть они не фиксируют. Особенно рядом с линией боестолкновений. И, к сожалению, 21 человек - это именно дети", - сказал Примуш.

Он добавил, что во избежание этого ГСЧС проводит работу не только по разминированию территорий, но и по информированию населения. По словам Примуша, с начала полномасштабной войны количество таких инцидентов уменьшается.

"Государство должно перестраивать коммуникацию. Мы многому научились в условиях войны. Что она должна быть эффективна. Раньше всегда были листовки в школах, плакаты. Мы понимаем, что это не работает. И мы понимаем, чтобы запаковать это правильно, чтобы это было правильно воспринято - оно должно быть с точки зрения восприятия нормально сделано. С другой стороны оно должно нести ту нагрузку и те правила поведения, которые мы хотим передать", - добавил Примуш.

На фоне этого ГСЧС вместе с разработчиками игры S.T.A.L.K.E.R.2 организовали совместную кампанию по информированию наиболее уязвимых слоев населения - подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

"Здесь очень креативная работа была. Мы предоставляли образцы боеприпасов, которые самые распространенные есть в Украине и правила общего поведения", - отметил Примуш.

Разработчики видеоигр присоединились к просветительской кампании

Как сообщал УНИАН, разработчики культовой игры "S.T.A.L.K.E.R.2" присоединились к кампании по информированию населения об опасности мин. Отмечается, что сейчас около 23% территории Украины - потенциально опасны и нуждаются в разминировании.

Главный персонаж по имени Скиф своим примером в игре показывает, как вести себя в опасной ситуации. В частности, он учит аудиторию не рисковать и придерживаться четких правил, которые могут спасти жизнь и в реальном мире.

