Русский язык могут преподавать в школе, если все родители на это соглашаются.

Русский язык может преподаваться в общеобразовательных школах в случае, если весь родительский коллектив будет это поддерживать.

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Надо действовать в четком соответствии с законом. И если родители не желают, чтобы их ребенок изучал русский язык, не нужно просто создавать такие классы, не привлекать к учебным планам и тому подобное", - сказал он.

Он добавил, что русский язык до сих пор для многих граждан остается родным, несмотря на то, что это язык страны-агрессора, "и поэтому здесь надо идти по действующему законодательству".

"Если в классе все, я подчеркиваю, все родители соглашаются на то, что в учебном плане как предмет вариативной составляющей будут учить русский язык, они имеют на это конституционное право".

Если не все родители соглашаются – этого предмета в школе не будет.

Он предлагает пересмотреть учебный план – и вместо русского включать другие предметы - английский язык, математику, историю и др.

"Если мы соглашаемся на преподавание русского языка, то, думаю, каждый урок русского языка должен начинаться словами: Россия – страна-агрессор, Путин – военный преступник, Россия виновата в геноциде украинского народа. Вот на таких условиях можно изучать этот язык", - добавил омбудсмен.

Накануне мэр Житомира Сергей Сухомлин предложил в связи с агрессией России не набирать в новом учебном году учеников в классы русского языка.

В свою очередь, Горбачев обратил внимание на вполне законном решении – отправить учителей русского языка "в простой".

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