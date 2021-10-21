Как рассказали на предприятии, реализация этого проекта позволит увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

20 октября 2021 года на Запорожском железорудном комбинате (ЗЖРК) анонсирован старт масштабного проекта - строительства Южного вентиляционного ствола № 2.

Впервые за 30 лет независимости Украины на этом предприятии воплотят в жизнь такую масштабную инициативу, на что направят 81,6 млн долл. За реализацию проекта отвечает Corum Group (входит в ДТЭК Энерго).

Реализация этого вентиляционного проекта позволит увеличить объемы добычи руды с нынешних 0,5 млн тонн до 2 млн тонн, создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест, увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и способствовать развитию экономики региона и страны.

Дмитрий Колесников, гендиректор ЧАО "ЗЖРК" рассказал, что реализация этого проекта позволит обеспечить стабильную работу предприятия до 2055 года.

"Строительство Южного вентиляционного ствола № 2 – это пример нацеленной в будущее грамотной стратегии развития и честного, взаимовыгодного партнерства, результаты которой будут приносить плоды не одно десятилетие", - заявил Колесников.

Как отметил Александр Мироненко, гендиректор ПАО "Запорожсталь" группы "Метинвест", строительство второго вентиляционного ствола обеспечит стабильно высокое производство наших предприятий на долгие годы. "Инвестируя в развитие ЗЖРК, "Минерфин", Метинвест и "Запорожсталь" инвестируют в украинскую экономику", - подчеркнул он.

Справка. Запорожский железорудный комбинат – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса по подземной добыче руды, оно обеспечивает работой почти 5 тысяч горняков. В 2020 году комбинат направил в бюджеты всех уровней более 1,1 млрд гривень.

Автор: Григорий Бондарь