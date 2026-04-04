В ВСУ отреагировали на информацию о злоупотреблениях в ТЦК Ужгорода

О многочисленных нарушениях прав человека сегодня сообщил государственный омбудсмен.

Военное командование инициировало проведение проверки в Ужгородском ТЦК, где представитель омбудсмена выявил многочисленные нарушения прав человека и гражданина. Соответствующее заявление сделали в Оперативном командовании "Запад".

Сообщается, что будет создана специальная комиссия, которая проверит указанные представителем омбудсмена факты и выяснит, не было ли еще и других правонарушений. В ОК "Запад" обещают передать правоохранителям все материалы, которые комиссия соберет по результатам проверки.

"Командование Оперативного командования "Запад" подчеркивает, что последовательно придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП", – говорится в сообщении.

Злоупотребления в закарпатском ТЦК

Как писал УНИАН, в Ужгородском районном ТЦК во время мониторингового визита представителя омбудсмена были зафиксированы серьезные нарушения прав человека. По словам Дмитрия Лубинца, людей незаконно удерживали там неделями (до 50 дней), изымали документы и телефоны без оформления. Условия пребывания были унизительными: критическая нехватка посуды, отсутствие надлежащего питания, антисанитария.

Также было зафиксировано игнорирование состояния здоровья содержащихся: в частности, людей с явными физическими недостатками не освобождали, а медицинскую помощь оказывали только после вмешательства. По результатам проверки правоохранителям направлены заявления о возможных уголовных правонарушениях.

