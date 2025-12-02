Возраст более 50 лет не является автоматическим основанием для освобождения от призыва.

Мужчины, которые попадают на службу в возрасте 50 лет и более вряд ли могут быть штурмовиками, поэтому они служат в подразделениях обеспечения, военкоматах и тому подобное. Как пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин "Телеграфу", с 1 декабря не ожидается никаких кардинальных изменений относительно возраста мобилизации или порядка получения отсрочек.

По его словам, согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования и признаны годными ВВК. Истомин отметил, что возраст более 50 лет не является автоматическим основанием для освобождения от призыва: если мужчина здоров и имеет нужную специальность, его мобилизуют на общих условиях.

Он также отметил, что большинство мужчин старшего возраста физически не могут выполнять штурмовые или другие высокоинтенсивные боевые задачи.

"Подавляющее большинство людей в таком возрасте (более 50 лет - УНИАН) вряд ли могут штурмовать врага или выполнять другие боевые задачи, требующие значительных физических нагрузок. Поэтому их обычно распределяют в подразделения обеспечения, ТЦК и СП, высшие военные учебные заведения, другие тыловые подразделения. В то же время они, как и младшие, могут самостоятельно выбрать себе должность и добровольно, не дожидаясь мобилизации, подписать контракт. В том числе и со штурмовыми бригадами", - рассказал военный.

Истомин отметил, что среди пятидесятилетних немало контрактников, если говорить о рекрутинге именно через ТЦК и СП. По его словам, сейчас набором занимаются различные рекрутинговые структуры ВСУ, но их общих цифр он не имеет.

Что касается мобилизации мужчин в возрасте 50+, то спикер считает некорректным сравнивать ситуацию с началом полномасштабного вторжения, поскольку это были разные по характеру процессы. Впрочем, по сравнению с 2024 и 2025 годами, количество мобилизованных в этой возрастной группе остается примерно одинаковым.

Комментируя вопрос о прохождении ВВК мужчинами 50+, Истомин пояснил, что утверждение непригодности в этой группе случается не намного чаще, чем среди младших. По его словам, хотя в старшем возрасте люди чаще имеют проблемы со здоровьем, они обычно не настолько серьезны, чтобы мешать выполнению служебных обязанностей. Преимущественно ВВК выдает заключение о пригодности к службе в подразделениях обеспечения.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, ранее представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что мобилизация в Украине не является ни эффективной, ни полностью провальной. В армии - большой дефицит людей - и на боевых, и на тыловых должностях.

По данным Истомина, людей катастрофически не хватает практически по всем направлениям. По его словам, например, пехота, которая держит линию обороны, также нуждается в пополнении. Когда россияне применяют тактику инфильтрации, заходя между нашими позициями, это, в том числе следствие нехватки личного состава.

Также Истомин объяснил, освобождает ли от мобилизации отсутствие жилья. По его словам, отсутствие постоянного места жительства не является основанием для освобождения от мобилизации, поскольку бездомный также является гражданином Украины и подлежит призыву на общих основаниях.

