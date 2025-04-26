Замминистра уверен, что часть аспирантов не дойдет до защиты.

В Украине из высших учебных заведений отчислены 3 тысячи аспирантов из числа тех, кто поступал в 2023 году. По результатам сессий, которые состоятся в июне, будут еще отчислены за невыполнение учебных или индивидуальных планов. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в комментарии изданию Новини.LIVE.

Чиновник отметил, соискателей образования отчислены в результате проверок, которые происходили в учреждениях высшего образования.

"На сегодня эти проверки продолжаются. Мы будем видеть достаточно большое количество тех, которые будут отчислены за невыполнение своих учебных или индивидуальных планов по результатам сессий, которые состоятся в июне", - рассказал Винницкий.

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Он отметил, что министерство не ставит целью "отчислить, чтобы отчислить, чтобы отчислить", а пытается вычислять тех, "кто использует аспирантуру не по назначению".

"Речь не идет об охоте на ведьм. Если аспирант осуществляет свою научную работу - пишет статьи, проводит исследования, пишет диссертации, способен сдать все экзамены, - пожалуйста, для того и есть аспирантура. Цель не отчислить, чтобы отчислить. Цель - выделить тех, кто использует аспирантуру не по назначению и не выполняет все эти требования, которые должен выполнять", - отметил замминистра.

Он добавил, что наблюдения показывают, что достаточно большое количество аспиратов, которые поступали в 2022-2023 годах, не дойдут до защиты.

Нововведения для аспирантов

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине введут обязательные экзамены для аспирантов и докторантов. Речь идет об экзамене по украинскому и иностранному языкам на 3 курсе.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий объяснял, что сейчас появилась потребность в определенной проверке, что такие люди действительно являются аспирантами, что они проходят образовательную составляющую в аспирантуре, что они пишут статьи, продолжают работать над своей диссертацией, проводят исследования.

По его словам, для этого будет в текущем году общенациональный экзамен для тех, кто уже считается на третьем году обучения.

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