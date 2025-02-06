При этом не каждый украинский заключенный может пополнить ряды ВСУ, есть нюансы.

Бывшие заключенные, которые захотели вступить в ряды ВСУ, имеют мотивацию и не боятся воевать, заявляет командир специального стрелкового батальона "Алькатрас" 93-й бригады с позывным "Валидол". В частности, его подразделение выполняет задачи в районе Часового Яра — там есть и новички, и бойцы с опытом.

"Хотелось пойти хорошо сделать. И чтобы там не быть, где мы были. И чтобы брату помочь младшему своему. У него дочь и сейчас еще сын родился. Очень хочется на руках подержать", - признался военнослужащий спецбатальона "Алькатрас" Александр с позывным "Мультик" в репортаже "Суспільне Донбас". Он опыта военной службы не имел, но решил помочь и своей семье, и стране.

При этом Александр признается, еще в самом начале было очень тяжело, но сейчас бойцы готовы бегать по шесть километров с полным боевым комплектом.

Видео дня

22-летний Богдан с позывным "Добби" заявил, что в армии оказался во второй раз. Когда только началась полномасштабная война, он закончил срочную службу, подписал контракт и пошел воевать. В 2023 году получил ранение, вскоре после которого совершил преступление и ему дали три года тюрьмы.

"Я просидел там два месяца и решил, что лучше пойду обратно воевать. Так как я был в пехоте, в штурмах обучение нужно", - объясняет он.

Инструктор спецбатальона "Алькатрас" Иван рассказывает, что все бойцы проходят обучение — их учат тактической медицине, тому, как удерживать и штурмовать позиции.

"Они пришли по собственной воле, занимаются усиленно у нас. За две недели делают такое, что некоторые за два месяца не сделают. Они делают это, чтобы развиваться. Их сильно заставлять не надо, сами хотят. С ними проще. Их никто за уши не тянул", - подчеркнул он.

Представители батальона хоть и сами отбирают заключенных в колониях для службы в ВСУ, но решение об освобождении принимает суд. Кроме того, сообщается, что одного желания для службы заключенных в ВСУ недостаточно. Проводится отбор по психологическим и физическим данным.

"Есть особо тяжкие преступления, государственная измена, коррупционные преступления - они не проходят", - добавил "Валидол".

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Россия все чаще использует "Лады" для штурмов. Даже Россия, которая обладает огромными людскими ресурсами, не может позволить себе "бесконечно разбрасываться жизнями своих солдат", поэтому использование автомобилей Lada является крайней мерой

Кроме того, стало известно, что жители Северной Кореи имитируют туберкулез, чтобы не ехать на войну. Семьи тратят более 100-кратную среднюю месячную зарплату на поддельные медицинские справки.

Вас также могут заинтересовать новости: