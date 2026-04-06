Мобилизованные массово болеют на БЗВП, врачей катастрофически не хватает, - военный омбудсмен

По ее словам, на один огромный учебный центр приходится всего три врача.

В некоторых учебных центрах фиксируются сотни случаев госпитализации с вспышками пневмонии среди мобилизованных, однако медицинского персонала критически не хватает для оказания скорой помощи. Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "РБК-Украина".

В издании напомнили, что в этом году СМИ сообщали о трагических случаях, а именно о смерти нескольких военнослужащих из 425-го штурмового полка "Скала" от пневмонии. Также известно, что во время прохождения БЗВП военные часто болеют ОРВИ.

Решетилова рассказала, что такой вопрос касается не только "Скалы".

"Этой зимой в целом это была серьезная проблема. В декабре мы ездили в госпиталь, и я случайно услышала о какой-то колоссальной цифре из одного из учебных центров по госпитализации с осложнением - пневмонией. Речь шла о сотнях случаев только из одного центра", - отметила военный омбудсмен.

В команде Решетиловой тогда очень удивились, инициировали проверку, пригласили Департамент здравоохранения Минобороны и выехали на место происшествия.

"Там выяснилось, что на огромный учебный центр приходится всего три врача. А все остальные, предусмотренные штатом, откомандированы в военно-врачебную комиссию. Эти врачи физически не успевают даже объехать все учебные батальоны. И госпитализируют они уже тогда, когда появляются явные признаки серьезных осложнений", - добавила она.

Когда ее спросили о причинах вспышки заболеваний, Решетилова подчеркнула, что мобилизованные уже прибывали больными из-за длительного пребывания в ненадлежащих условиях ТЦК. Она отметила, что ухудшение состояния здоровья начиналось еще до попадания в учебные центры БЗВП.

"Поэтому, как бы страшно это ни звучало, эта история со "Скалой" не показательна: у них на самом деле таких случаев не так много", - сказала военный омбудсмен.

Отмечается, что из-за пребывания большого количества людей в закрытых помещениях учебных центров заболевания распространяются массово.

"На самом деле учебные центры часто боятся госпитализировать, потому что наибольшее количество случаев СЗЧ происходит именно из больниц. И бывали случаи, когда мы вмешивались в эту ситуацию, требовали, чтобы человека госпитализировали. Его в конце концов госпитализировали, а он потом сбежал. То есть мы взяли на себя эту ответственность. Досадно, но такая проблема существует", - подчеркнула Решетилова.

В свою очередь она добавила, что, несмотря на эти трудности, работа по установлению причин трагедий продолжается, а именно была назначена проверка по фактам смерти пяти военных в 425-м полку.

"Сейчас изучаем чуть ли не по минутам, что с ними происходило, как оказывалась медицинская помощь, в каком состоянии они попали в больницы. О результатах проверки проинформируем командование", - рассказала военный омбудсмен.

Также Решетилова сообщила, что в одну воинскую часть мобилизовали 2 тысячи непригодных к службе. Она отметила, что в этой части проходит масштабная проверка из-за массового прибытия мобилизованных, которые непригодны к службе по состоянию здоровья.

"Нужно полноценно изучить вопрос, как так произошло, на каком этапе произошло это массовое нарушение. Является ли это этапом ТЦК, ВЛК, или это уже воинская часть, или решение было принято где-то выше?" - сказала военный омбудсмен.

Кроме того, военнослужащий Сергей Гнездилов высказался о реформе мобилизации в Украине. В частности, он призвал людей воспользоваться системой рекрутинга, чтобы самостоятельно выбрать себе подразделение.

"Мы можем говорить о многих нарушениях, а можем в конце концов задаться вопросом: "Что я могу сделать, чтобы сегодня защитить себя и максимально обезопасить себя?". Это на самом деле тот общий вопрос, который должен сегодня задать себе каждый военнообязанный гражданин. Если он будет идти по улице и его остановит ТЦК, и он попадет в неприятную ситуацию, ему будет уже поздно вспоминать о моих словах. Поэтому пока есть время, подумайте над этим и обезопасьте себя и свою семью", - сказал Гнездилов.

