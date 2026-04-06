Установление четких сроков службы невозможно без усиления мобилизации, - военный омбудсмен

В Офисе военного омбудсмена была создана рабочая группа по изучению возможностей установления четких сроков службы в армии. Об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

"Необходимо право на определенность для военнослужащих, это чрезвычайно важно. У любого человека, если нет определенности в жизни, это может привести к выгоранию, деморализации, даже к депрессии. А наши военнослужащие, кто с 2014 года, кто с 2022 года и позже, живут в постоянной ситуации неопределенности", - сказала она изданию РБК-Украина.

По ее убеждению, так не должно быть.

"Мне говорят: это же простая математика - посчитать, сколько нужно мобилизовать, и мы будем знать, сколько и когда мы сможем отпустить. Но формула на самом деле гораздо сложнее. В ней должен быть учтен вопрос справедливой мобилизации. А справедливая мобилизация упирается еще в ряд вопросов, например, справедливого бронирования или коррупционных схем, которые при этом существуют. И с этим нужно работать. Когда сейчас снова поднимается тема усиления ответственности за самовольное оставление части, моя позиция на всех совещаниях, на всех уровнях - сначала должно быть усиление ответственности для уклонистов, а только потом - усиление ответственности за самовольное оставление части. Потому что получается, мы заявляем, что военнослужащие - это лучшие люди, мы им благодарны, но вся ответственность и все ограничения постоянно ложатся только на них. Большая часть общества не ощущает этих ограничений, не ощущает своей ответственности", - отметила Решетилова.

Она считает, что очень многие военнообязанные уклоняются от службы, потому что боятся неопределенности.

"Если им сказать, что вы идете служить на 2 или на 3 года, то по крайней мере так люди могут спланировать свою жизнь. Ты отслужил 2-3 года, потом у тебя снова ротация, снова меняемся. Здесь очень много составляющих, и формулу непросто вывести. Надо не только посчитать, сколько у нас мобилизационного ресурса, сколько у нас уже служит, сколько придется уволить, если будут сроки службы. Еще есть вопросы социологии, социальной психологии, коммуникации. И все это вкладывается в формулу", - пояснила омбудсмен.

По ее словам, в рабочей группе они пытаются вывести эту формулу, как прийти к этому праву на определенность:

"Но должна сказать, что здесь популярных решений не будет. Очевидно, они будут непопулярны, и общество должно быть к этому готово. Тем, кто уклоняется от службы уже не один год, это не понравится. Но без этого никак. Нельзя бесконечно паразитировать на одних и тех же людях, их ресурс тоже заканчивается".

Она отметила, что четких сроков службы не стоит ждать без усиления мобилизации.

Ранее глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что не стоит ожидать "чуда" от изменения названий или формата работы ТЦК, ведь сущность процесса останется прежней.

Вас также могут заинтересовать новости: