Больных мобилизуют, а потом списывают: омбудсмен рассказала о расточительстве в армии

Кроме того, Решетилова назвала недопустимым то, что военнослужащий в тылу получает меньше, чем охранник в супермаркете.

При некачественной мобилизации, когда мужчина имеет право на отсрочку или у него серьезные проблемы со здоровьем, на этого человека тратят ресурсы, а затем списывают со службы. На это обратила внимание военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина.

"Я уже давно говорю: нужно посчитать, во сколько нам обходится некачественная мобилизация. Когда у мужчины есть законное право на отсрочку или явные проблемы со здоровьем, но он мобилизован, на него затрачиваются ресурсы, как минимум, на его обеспечение. Его командир и командир воинской части тратят время, чтобы потом списать его с воинского учета. Все это – использование ресурса, которого в армии очень мало", – подчеркнула она.

По словам омбудсмена, в таком случае человек получает оздоровительные средства, может лечиться за счет государства. Кроме того, на него тратят деньги в учебном центре или в воинской части, то есть возникает большой вопрос относительно использования ресурсов.

В то же время она предложила пути его решения.

"Первое – это осознание нашими европейскими партнерами того, что украинская армия – это европейская армия и защита европейской границы. Второе – это оптимизация наших внутренних процессов. Третье – готовность общества жертвовать своими социальными благами в пользу защиты государства, в пользу военнослужащих", – сказала она.

По мнению Решетиловой, когда решим эти три основные проблемы, то будем готовы пересмотреть денежное обеспечение военнослужащих:

"Это не быстро. Я, как человек, пришедший из гражданского общества, представляла, что все можно решить быстро. Но на второй год после назначения на должность вижу, как все работает, и уже привыкла всем говорить, что это быстро не будет".

Она рассказала, что есть различные жалобы на денежное обеспечение, есть вопросы с боевыми выплатами, в частности, если информация подана несвоевременно, то военный может не получить боевые.

"В таких случаях мы тоже разбираемся. Есть жалоба в целом всего войска на недостаточный уровень денежного обеспечения, и это отдельная история. Об этом уже много говорили, но когда военнослужащий в тылу получает меньше, чем охранник в супермаркете, то понятно, что это неприемлемо", – подчеркнула Решетилова.

Она подчеркнула, что вопрос в другом: может ли сейчас государство позволить себе пересмотр денежного обеспечения?

"На уровне ЕС до сих пор ведутся дискуссии о выделении Украине обещанных 90 миллиардов евро, в которые Украина заложила, в частности, денежное обеспечение военнослужащих. И я абсолютно поддерживаю позицию нашего правительства о том, что Европа должна воспринимать это как плату за собственную безопасность. Украинская армия является щитом Европы и, очевидно, за это нужно платить, пока мы защищаем европейские границы", – сказала Решетилова.

По ее словам, обидно смотреть на все эти дискуссии в ЕС и понимать, какую цену платит украинская армия и насколько жалкое это денежное обеспечение.

Омбудсмен сообщила, что команда министра обороны намерена провести внутренний аудит в украинской армии: кто где, на каких должностях и чем занимается, насколько эффективно использование каждого. Она добавила, что такая оптимизация использования человеческого капитала должна привести к определенной экономии.

Проблемы с мобилизацией в Украине

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк отметил, что около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста уклоняются от обновления военно-учетных данных, нарушая законодательство. По его словам, именно с этой категорией военнообязанных чаще всего происходят уличные столкновения.

