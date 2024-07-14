В первую очередь, будет накладываться штраф, который стоит оплатить в течение 15 дней, отметил эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и юристы сообщили, может ли произойти арест жилья и машины за неявку в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили юристы компании "Столичная правовая группа" Владимир Прядка и Андрей Бойко в своем видео в YouTube. В частности, юрист Бойко объяснил, как будут происходить арест средств и другого имущества, которое могут взыскать.

"Стоит напомнить, что если уже есть постановление руководителя ТЦК о наложении штрафа, то он должен быть оплачен в течение 15 дней с момента вручения постановления, или в случае обжалования не позднее 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения. Если же вы штраф не оплатите добровольно, тогда постановление будет направлено к принудительному исполнению - в органы государственной исполнительной службы", - сказал Бойко и добавил, что в таком случае размер штрафа удваивается и добавляется 10% исполнительного сбора.

Видео дня

По его словам, сумма штрафа в 25 тысяч 500 гривень может перерасти в 56 тыс. 100 грн. "В первую очередь, взыскание штрафа будет осуществляться за счет средств должника, в частности, на счетах в банке", - отметил юрист.

Также он объяснил, может ли быть взыскание жилья в том случае, если человек имеет только одно жилье. "В случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется", - сказал Бойко.

В свою очередь, адвокат Прядко рассказал о задержании и ограничении в праве управления авто. "Кроме финансовых санкций, могут иметь место и другие санкции. В случае неявки на вызов в ТЦК, непрохождения медицинского осмотра, необновления данных, совершения админправонарушения по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, руководитель ТЦК обращается в полицию по осуществлению административного задержания и постановки гражданина в ТЦК", - сказал Прядка. Он добавил, что представители ТЦК на сегодня не имеют права задерживать граждан, а только полиция.

"В случае, когда задержание военнообязанного оказывается невозможным, то ТЦК направляет в его адрес требование о добровольном выполнении обязанности. В дальнейшем, невыполнение требования может стать основанием для ограничения в праве управления авто. Впрочем, до сих пор непонятным остается механизм реализации наказания путем ограничения управления. Так, через суд его могут ограничить в таком праве, но как будут выполнять такое решение, например, будет ли это происходить путем остановки водителя, отбирания у него прав или конфискация авто - этот механизм пока нормативно не выписан", - отметил Прядка.

В частности, юрист Бойко коснулся вопроса розыска и уголовной ответственности. "Нужно понять, что ответственность за нарушение законодательства о мобилизации и воинском учете предусмотрена не только Кодексом об административных правонарушениях, но и Уголовным кодексом. Так, статья 336 Уголовного кодекса, которая регулирует уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, и при этом условный срок еще надо постараться заслужить", - сказал Бойко.

По его словам, в 2023 году украинские суды вынесли 1 тысячу 257 приговоров за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Это в пять раз больше, чем в 2022 году. Обвиняемые получили как условные, так и реальные сроки.

"С каждым месяцем количество приговоров с реальным сроком только растет", - сказал юрист. Также он добавил, что в УКУ есть еще статья 337, которая предусматривает отдельную уголовную ответственность за уклонение от военно учета или учебных сборов.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Ранее юристы объяснили, есть ли в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки ресурсы на массовые штрафы для военнообязанных за необновление военно-учетных данных.

Вас также могут заинтересовать новости: