Адвокат утверждает, что ограничения по количеству возможных вызовов по повестке отсутствуют.

Если человеку выписали штраф за неявку в ТЦК и он его оплатил, это не значит, что ему не нужно идти в армию. Об этом рассказала адвокат Лариса Кись.

"Уплата штрафа не освобождает от обязанности военной службы", - сказала эксперт изданию РБК-Украина.

По ее словам, оплата штрафа является лишь "выполнением обязанности за нарушение", а именно неявку по повестке в определенную дату.

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"Любая другая повестка (вызов на другую дату) и неявка в эту дату - будет новым нарушением", - поснила юрист.

При этом она утверждает, что ограничения по количеству возможных вызовов по повестке отсутствуют.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее длительной процедуры - направления повестки по почте - штрафы могут появляться условно каждые два месяца", - рассказала Кись.

Она напомнила, что ТЦК не запрещено высылать ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной, добавив:

"И каждый раз - штраф. Следовательно, путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не такой уж длинный".

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