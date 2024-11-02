Уклонистов могут оштрафовать, лишить имущества и даже посадить в тюрьму.

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация мужчин в возрасте 25-60 лет. Все военнообязанные должны находиться на учете и являться в ТЦК по повестке. В случае уклонения от службы граждане могут получить наказание - штраф за неявку в ТЦК, блокирование счетов и даже тюремное заключение.

Бывший нардеп, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко эксклюзивно для УНИАН рассказал, какой штраф за неявку в ТЦК по повестке в 2024 году и как наказывают уклонистов.

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Какие есть штрафы за неявку в ТЦК по новому закону

Юрист Владимир Пилипенко в комментарии для УНИАН объяснил, что наказания для военнообязанных прописаны в Кодексе административных правонарушений. Вот за какие нарушения могут оштрафовать:

за то, что человек не стал на учет в ТЦК;

за несвоевременное уточнение данных;

за уклонение от получения повестки.

Штраф за неявку в военкомат по новому закону в военное время составляет от 17 до 25 тысяч гривен для граждан. Должностных и юридических лиц также могут оштрафовать за нарушение правил мобилизации - для них сумма составляет от 34 до 59 тысяч гривен.

Важно отметить: по закону штраф за не обновление данных не накладывается, если информацию о призывнике можно получить из официальных госреестров или через банк.

Что будет, если не прийти по повестке в 2024 году

Неявка по повестке для уточнения данных наказывается штрафом 25 тысяч гривен. Если не прийти по повестке без уважительных причин, то лицо подадут в розыск, и полиция при задержании военнообязанного будет иметь право доставить его в ТЦК. Также гражданина могут лишить возможности управлять автомобилем.

Неявка по повестке на отправку наказывается гораздо строже. Если мужчина прошел ВВК, признан годным к службе и не имеет отсрочки, то может получить боевую повестку. И если проигнорировать такое распоряжение, то наступает уголовная ответственность. Военнообязанный может получить до 5 лет тюрьмы. Однако при смягчающих обстоятельствах суд может заменить реальное осуждение условным с испытательным сроком.

Что будет, если не оплатить штраф за неявку по повестке

Юрист Владимир Пилипенко предупредил: если не заплатить штраф, то сумма может вырасти вдвое. Поэтому его следует погасить в течение 15 дней с момента получения. Также штраф можно попытаться обжаловать в суде.

Если игнорировать штраф, то на лицо открывают исполнительное производство. Сумму долга могут взыскать принудительно за счет банковских счетов или иностранной валюты гражданина.

Если общая сумма всех штрафов лица превышает 160 тысяч гривен, то у гражданина могут арестовать имущество. Исполнительная служба продает жилье должника на торгах в счет долга.

Как узнать, есть ли штраф за неявку в военкомат

Проверить наличие штрафа можно на сайте МВД, в сервисе Дія или в мобильном приложении своего банка.

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