Мобилизация студентов в Украине возможна при некоторых условиях.

Мобилизация в Украине длится весь период военного положения - под призыв попадают мужчины от 18 до 60 лет, признанные по решению ВВК годными к несению воинской службы. УНИАН выяснил, как будет проходить мобилизация студентов по новым правилам.

Кого из студентов могут мобилизовать - список

Для того чтобы понять логику призыва учащихся, важно понимать, кто имеет право на отсрочку - студенты, к примеру, которые обучаются на дневной форме, все еще не могут быть призваны в ряды ВСУ.

Однако абсолютно все студенты вечерней и заочной формы образования подлежат мобилизации. Также, согласно новым правилам, аспиранты, обучающиеся на контрактной основе, с 1 августа больше не имеют права на отсрочку. Еще одна интересная новость касается учащихся, которые хотят перевестись из одного ВУЗа в другой - для них тоже право отсрочки может быть аннулировано.

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Все дело в том, что при таком "ходе" нарушается последовательность получения образования, а учебное заведение может передавать данные о таких студентах в ТЦК.

Важно запомнить, что действующее законодательство Украины гарантирует, что отсрочка от мобилизации для студентов будет актуальна для всех учащихся на дневной или дуальной форме за деньги государства - то есть, на бюджетной основе.

Возможен ли выезд мужчин из Украины в качестве студентов

Учитывая тот факт, что мобилизация студентов тоже видоизменяется, стоит понимать, могут ли украинские студенты выехать за границу, если они хотят получать образование в заграничном учебном заведении. Ответ "да", но важно соблюсти ряд требований:

возраст от 18 до 22 лет;

не был мобилизован;

участник академической мобильности сроком на 1 семестр;

учится в ВУЗе на дневном;

получает степень бакалавра любой специальности (или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

Кроме вышеперечисленных правил, нужно иметь:

е-билет студента;

заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

справку от ТЦК;

справку от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.

Проверяйте, чтобы в справке от ВУЗа был указан срок обучения, основания для сотрудничества, отсутствие отрицательных оценок, факт сдачи всех экзаменов, а также документально подтвержденный уровень знания иностранного языка. Если у студента на руках будут все нужные документы, он без проблем сможет пересечь границу.

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