Он отметил, что о новых назначениях сообщит отдельно.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление об увольнении четырех своих заместителей, говорится в тг-канале Минобороны.

"Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны - Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря)", - заявил Умеров.

Он добавил, что о новых назначениях, включая заместителей министра, сообщит отдельно.

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Объясняя кадровые изменения, Умеров отметил, что во время военного положения процессы внутри системы Министерства обороны должны быть четкими и контролируемыми.

"Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них - недопустимы. В этом контексте проводятся и кадровые изменения", - пояснил он.

Умеров также отметил, что в Минобороны проводится реформа системы оборонных закупок, в рамках которой Спецтехноэкспорт" переходит от ГУР к Минобороны.

"Поставил задачу - довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами. Также продолжаем реформирование Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла, приближая эти процессы к стандартам НАТО", - рассказал он.

Министр добавил, что в ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур, а представление в КМУ будет сделано на этой неделе.

Кадровые изменения в Минобороны

Ранее источники "УП" сообщали, что Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. При этом с самим главой ГУР это не согласовывали.

Кроме того, по данным источников, министр планирует продолжить "чистки". Умеров планирует уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников из-за "неэффективности, совкового подхода и отсутствия результатов в работе по направлениям".

При этом ранее Рустем Умеров заявлял, что поддерживает "хорошие, рабочие, дружеские отношения" с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, и с Кириллом Будановым.

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