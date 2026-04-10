10 апреля принято поздравлять братьев и сестер, а также готовиться к пасхе.

Дата 10 апреля известна множеством международных торжеств и акций. На всей планете отмечается большой семейный праздник сегодня. В 2026 году это число также оказалось очень значимым для православных верующих. Свой отдельный повод для празднования есть также и в нашей стране.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно 10 апреля празднуется День братьев и сестер, радостное семейное событие, посвященное семейным узам. Все, у кого есть брат и сестра, в честь торжества обмениваются поздравлениями с близкими.

Но в эту дату есть еще немало других поводов отпраздновать. Известны многие другие международные праздники сегодня - День банана, День овсянки, День ягуаров, День шпильки, День работы из дома, День гольфиста и День музыкальной терапии.

Какой сегодня праздник церковный

С 6 по 11 апреля 2026 года у православных будет Страстная неделя. Её предпоследний день - это Страстная пятница, что считается самой грустной датой в году для любого христианина. Верующие вспоминают, как Иисус был казнен на кресте, чем искупил грехи всех людей.

Если обратиться к церковным святцам, то увидим, что 10 апреля принято чествовать запорожского гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, а также священномученика Терентия.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране 10 числа празднуется День крымскотатарской журналистики. Посвящается праздник сегодня в Украине прессе крымскотатарского народа, а также памяти журналистов, которые подверглись преследованию со стороны российской оккупационной армии.

Какой сегодня праздник в народе

Приметы сегодняшнего дня позволяют понять, насколько холодными будут остаток весны и лето:

птицы вьют гнезда в тени - теплу, на солнце - к заморозкам;

пчел и шмелей до сих пор не видно - потеплеет еще нескоро;

если коровы и козы не хотят выходить на пастбище, то близится непогода;

дождь предвещает обилие рыбы в реках и удачную рыбалку.

С учетом того, какой сегодня церковный праздник, верующим полагается проводить день в тишине и молитве. В Страстную пятницу запрещаются веселые мероприятия и вечеринки, поскольку они будут отвлекать человека от молитвы. Вместо них лучше задуматься над своей жизнью и искренне покаяться в проступках.

Сегодняшний день считается не только грустным, но также опасным для походов на природу. Сейчас у зверей начинается весенний гон, поэтому их лучше не беспокоить. Однако увидеть перелетных птиц считается счастливой приметой, особенно если пернатые поселятся недалеко от дома.

Что нельзя делать сегодня

Как уже упоминалось, под запретом в Страстную пятницу вечеринки, шумные гуляния, употребление алкоголя и свадьбы. Нежелательно поминать близких (это лучше сделать после Пасхи), а также печь пасхи и нарушать пост. Есть еще народное поверье - не стоит в праздник 10 апреля пользоваться ножами, поскольку высок риск пораниться.

