Умеров отметил, что сейчас вертикаль работает нормально, и она должна работать и после него.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что поддерживает "хорошие, рабочие, дружеские отношения" с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

Глава Минобороны напомнил, что его ведомство состоит из Вооруженных сил, ГУР (Главное управление разведки, – ред.) и ГССТ (Государственная специальная служба транспорта, – ред.), и это четкая вертикаль. Он отметил, что раньше министерство вообще ничего не контролировало, но во время войны оно координирует Силы обороны.

"В этом плане никаких эмоций не должно быть. Здесь каждый по функционалу работает. И Сырский тоже – согласно целям и задачам. Хорошие, рабочие, дружеские отношения. И с Будановым (глава ГУР Кирилл Буданов, – ред.) так, и с Яковцом (Александр Яковец, глава ГССТ, – ред.) так", – подчеркнул Умеров.

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По его словам, в течение года "ни разу ни с кем из них мы не разошлись в цели". Руководители обсуждают, как достичь поставленной цели. Кроме того, есть планирование – как операционное, так и стратегическое.

"Во-первых, Сырский – очень порядочный человек. Во-вторых, он знает доктринальные вещи. Он является моим советником в вопросах операций. Он уважает министра, уважает Верховного главнокомандующего, и здесь есть жесткая вертикаль", – добавил глава Минобороны.

Умеров отметил, что сейчас вертикаль работает нормально, и она должна работать и после него.

"Периметр должен быть защищен. В этом периметре должно быть четко: есть Министерство обороны, у него есть Главное управление разведки, Вооруженные силы, ГССТ – это один закрытый периметр. В нем нет никаких эмоций. Здесь есть цели, задачи, результат. И мы максимально кооперируемся. Если у кого-то иногда бывают какие-то вопросы, моя работа – эти вопросы "вырулить". Ни разу не было такого, чтобы мы не "вырулили", – резюмировал министр обороны.

Война в Украине: важные заявления Умерова и Сырского

На днях Рустем Умеров заявил, что в течение последнего года показатели мобилизации в Украине существенно выросли. По его словам, речь идет об их увеличении втрое.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал увеличить срок общевойсковой подготовки новобранцев. Он отметил, что ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы, поэтому максимальное внимание уделяется привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом.

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