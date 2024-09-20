Умеров уволил двух заместителей Буданова, в списке 'на выход' еще 20 генералов, - СМИ

Кадровые чистки среди генералитета будут продолжаться, говорят источники.

Министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Речь идет о Викторе Зайцеве и Игоре Остапенко. Кроме того, министр планирует продолжить "чистки".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированных собеседников. По словам одного из источников, увольнение заместителей Буданова произошло около недели назад. При этом с самим главой ГУР это не согласовывали. По мнению собеседника, решение об увольнении - не инициатива самого Умерова.

В сети активно курсирует неподтвержденная информация, что в Офисе президента планируют отставку самого Буданова. Собеседник воздержался от комментариев относительно этих слухов.

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Зато другой источник отметил, что Умеров планирует уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников из-за "неэффективности, совкового подхода и отсутствия результатов в работе по направлениям".

По данным источников "УП", в списке "на выход", в частности, пять заместителей министра, госсекретарь Минобороны и скандально известный начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий.

Скандал с Гладким - что известно

Недавно начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого. Проект DeepState тогда заявил, что Гладкий - подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Его жена имеет российский паспорт, а дочь в спортивных соревнованиях представляла страну-агрессора.

Отмечалось, что командующий СБС Вадим Сухаревский вообще был против этого назначения.

Впоследствии командование Сил беспилотных систем ВС Украины прокомментировало скандальное назначение начальником штаба Романа Гладкого. В заявлении отметили, что капитана 1-го ранга назначили на эту должность за его военные достижения и профессионализм.

После этого Генштаб объявил, что Романа Гладкого отстранят от исполнения служебных обязанностей. Его проверит СБУ.

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