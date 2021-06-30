Во вторник, 29 июня 2021 года, президент международной почтово-логистической компании Meest Ростислав Кисиль вручил врачам Клинической больнницы скорой медицинской помощи во Львове новую комплексную систему для выполнения аритмологических операций производства компании Boston Scientific (USA). В церемонии передачи медицинского оборудования принял участие городской голова Львова Андрей Садовый.

Ростислав Кисиль подчеркнул, что для него и компании Meest помощь львовским медикам стала приоритетным направлением социальной активности с начала пандемии.

"У наших врачей золотые руки и значительный опыт. Однако украинская медицина требует значительных капиталовложений в современное медицинское оборудование и препараты. Meest активно развивает социальное партнерство с медиками врачи скорой медицинской помощи, покупает для больницы высокотехнологичное медицинское оборудование, которое помогает врачам спасать пациентов современными методами», - рассказал Ростислав Кисиль.

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил важность партнерской помощи бизнесу медицинским учреждениям Львова, находящимся на этапе реформирования.

"Медицинское оборудование, которое получила сегодня больница скорой помощи, входит в пакет социальной помощи, задекларированной компанией Meest для общины Львова в этом году. Оборудование компания приобрела по просьбе врачей. Надеюсь, что это партнерское сотрудничество позволит нашим врачам достичь амбициозных целей, определенных Стратегией развития медицины во Львове, поэтому львовская медицина совместными усилиями станет лучшей по качеству медицинских услуг в Украине», - прокомментировал мэр города Андрей Садовый.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук поблагодарил Ростислава Кисиля за сотрудничество, а также рассказал, что комплексная система для выполнения аритмологических операций позволит больнице осуществить прорыв в лечении сердечных аритмий новыми методами.

«Аритмология – один из наиболее сложных отделов клинической кардиологии. Применение комплексной системы для выполнения аритмологических операций позволит нашим врачам делать сложные операции, вживлять пациентам разнообразные имплантаты, которые нормализуют работу сердца и дарят им шанс на полноценную жизнь. Для нашей больницы это важное направление развития», - убежден Олег Самчук.

Комплексная система для выполнения аритмологических операций включает: регистратор электрофизиологический LABSYSTEM PROTM с возможностью регистрации до 160 каналов внутрисердечных потенциалов, систему для криабляции сердца POLARx и три набора для выполнения PVI-процедур (Pulmonary Vein Isolation - Изоляции Легочных Вен). Общая стоимость оборудования составляет 8 400 000 грн.

Напомним, Ростислав Кисиль и компания Meest одними из первых помогли Львову в борьбе с пандемией коронавируса. В прошлом году Ростислав Кисиль выделил 20 млн грн на закупку медикаментов и медицинского оборудования для украинских больниц. Компания Meest доставила во Львов первые партии ПРЛ-тестов, позже помогла предметами защиты и лекарствами, кислородными концентратами и медицинским оборудованием. В 2021 году Ростислав Кисиль профинансировал закупку и доставку в больницу скорой медицинской помощи современного хирургического робота Да Винчи. Также Meest в этом году выделил общине Львова 300 тысяч долларов на реализацию социальных проектов.

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Автор: Иван Бойко