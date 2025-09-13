Повар лично передал герцогу Сассекскому вкусные гостинцы.

Известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко рассказал о встрече с принцем Гарри, который 12 сентября приехал в Киев. Повар успел накормить королевскую особу.

В своем Telegram-канале Евгений поделился кадрами с крайнего визита герцога Сассекского в Украину. Как отметил ресторатор, он угостил Гарри традиционным украинским блюдом борщом, которое в свое время любила его мать - принцесса Диана.

"Принц Гарри приехал в Украину. Я подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама. Когда-то англичанка спросила дворец о любимом блюде Дианы - это был borshch soup. Немного адаптированный, но суть остается. Поэтому мы наготовили ему украинского: борщ, качан каши, верещаку и сырники. Поехало с ним в поезде", - рассказал шеф-повар.

Шоумен показал видео момента, как он передавал королевской особе украинские гостинцы прямо на перроне центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Клопотенко добавил, что для него этот момент стал доказательством того, как украинская кухня способна объединять культуры и поколения, ведь блюда, которые в свое время любила принцесса Диана, сейчас пробует ее сын.

"Украинская еда - о нас, корнях и даже королевских семьях", - подчеркнул ресторатор.

Напомним, что принц Гарри посетил столицу Украины с неанонсированным визитом. Он прибыл вместе с командой его фонда Invictus Games Foundation, который систематически помогает военным в том числе и украинским ветеранам с реабилитацией с помощью спорта.

