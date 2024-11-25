Кабинет министров внес изменения по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время постановлением №1332 от 22 ноября 2024 года. Что об этом стоит знать бизнесу?

Во-первых, квота не меняется и будет, как раньше, составлять не более 50% военнообязанных. Но в нее не будут учитываться:

военнообязанные-женщины;

конечные бенефициарные владельцы предприятий, которые не являются их работниками;

некоторые другие категории военнообязанных.

Однако количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может составлять более 50 процентов по отдельному решению Министра обороны.

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Во-вторых, перебронирование планируется "с чистого листа". Речь о том, что бизнесу придется перебронировать всех работников, отсрочка которых будет действовать по состоянию на дату официального опубликования постановления Кабмина с этими изменениями. Чтобы все были забронированы через портал "Дія" и чтобы "обнулить" все отсрочки и запустить их все одновременно. Все имеющиеся отсрочки будут действовать, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

В-третьих, изменения произойдут и в процедуре подачи списка военнообязанных. Отныне, компания должна бронировать исключительно и напрямую через портал "Дія". Исключением являются те предприятия, у которых отсутствует код согласно ЕГРПОУ - они могут и в дальнейшем подавать списки в госорган, который предоставил статус критичности, а он, в свою очередь, подаст список через портал "Дія".

В-третьих, перевод на спецучет и получение отсрочки будет происходитьуже не сразу и автоматически, а в течение 72 часов с момента подачи списка на портале "Дія". А также только в случае выполнения нескольких дополнительных условий.

В-четвертых, отныне для аннулирования отсрочки руководитель компании сможет подать заявление об аннулировании бронирования через портал "Дія". Выглядит так, что такое заявление можно будет подать также и в отношении работников, которые трудоустроены в компании, будучи забронированными за другой компанией. Но посмотрим, будет ли работать это на практике.

Кроме того, Минэкономики теперь будет направлять решение об аннулировании также в Минцифры и Минобороны, а не только компании, как было раньше. Однако отсрочка будет считаться аннулированной со дня принятия Минэкономики соответствующего решения.

И еще один момент: госорган, который предоставил статус критичности, сможет инициировать через портал "Дія" исключение компании из Единого перечня для бронирования.

После этого дальнейшее бронирование будет невозможно, а имеющиеся отсрочки будут подлежать аннулированию.

В-пятых, произойдут изменения в порядок получения статуса критичности. Решение по критически важным предприятиям, которые будут действовать на дату вступления в силу этого постановления Кабмина, но срок действия которых заканчивается до 30 ноября 2024 года (включительно), автоматически продлеваются до 31 декабря 2024 года.

Также состоится пересмотр предоставленных статусов предприятиям, учреждениям, организациям в трехмесячный срок (до 28 февраля 2025 года). То есть, государственные ограни должны пересмотреть принятые ими решения по определению их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Критерии для этого следующие:

В течение 10 дней со дня вступления в силу рассматриваемого постановления, госорганы должны заново установить критерии (то есть, пересмотреть нынешние) и согласовать их с Минэкономики и Минобороны. Теперь согласование будет обязательным. Критерий по отсутствию задолженности по ЕСВ (подпункт 5 пункта 2 порядка) дополнен отсутствием задолженности по налогам в государственный и местные бюджеты. Критерий по заработной плате разделен: отдельные требования к государственному сектору, отдельные - к частному. Критерий для частного (с определенными исключениями) таков: размер начисленной средней заработной платы за последний календарный квартал составляет не ниже размера минимальной заработной платы по стране (по состоянию на сегодня, это 8000 грн), умноженной на коэффициент 2,5. Критерии по отсутствию задолженности и заработной плате отныне являются обязательными для частного сектора. То есть, это два из трех необходимых. Третий следует будет выбрать компании.

Конечно, присутствуют и другие изменения. Однако вышеприведенные частному сектору нужно понимать в первую очередь, чтобы иметь возможность на них реагировать.

Владислав Кепко, руководитель Практики трудоустройства и военного права, ЮК "Сирота, Дзис, Мельник & партнеры"