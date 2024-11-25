Кабинет министров внес изменения по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время постановлением №1332 от 22 ноября 2024 года. Что об этом стоит знать бизнесу?
Во-первых, квота не меняется и будет, как раньше, составлять не более 50% военнообязанных. Но в нее не будут учитываться:
- военнообязанные-женщины;
- конечные бенефициарные владельцы предприятий, которые не являются их работниками;
- некоторые другие категории военнообязанных.
Однако количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может составлять более 50 процентов по отдельному решению Министра обороны.
Во-вторых, перебронирование планируется "с чистого листа". Речь о том, что бизнесу придется перебронировать всех работников, отсрочка которых будет действовать по состоянию на дату официального опубликования постановления Кабмина с этими изменениями. Чтобы все были забронированы через портал "Дія" и чтобы "обнулить" все отсрочки и запустить их все одновременно. Все имеющиеся отсрочки будут действовать, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.
В-третьих, изменения произойдут и в процедуре подачи списка военнообязанных. Отныне, компания должна бронировать исключительно и напрямую через портал "Дія". Исключением являются те предприятия, у которых отсутствует код согласно ЕГРПОУ - они могут и в дальнейшем подавать списки в госорган, который предоставил статус критичности, а он, в свою очередь, подаст список через портал "Дія".
В-третьих, перевод на спецучет и получение отсрочки будет происходитьуже не сразу и автоматически, а в течение 72 часов с момента подачи списка на портале "Дія". А также только в случае выполнения нескольких дополнительных условий.
В-четвертых, отныне для аннулирования отсрочки руководитель компании сможет подать заявление об аннулировании бронирования через портал "Дія". Выглядит так, что такое заявление можно будет подать также и в отношении работников, которые трудоустроены в компании, будучи забронированными за другой компанией. Но посмотрим, будет ли работать это на практике.
Кроме того, Минэкономики теперь будет направлять решение об аннулировании также в Минцифры и Минобороны, а не только компании, как было раньше. Однако отсрочка будет считаться аннулированной со дня принятия Минэкономики соответствующего решения.
И еще один момент: госорган, который предоставил статус критичности, сможет инициировать через портал "Дія" исключение компании из Единого перечня для бронирования.
После этого дальнейшее бронирование будет невозможно, а имеющиеся отсрочки будут подлежать аннулированию.
В-пятых, произойдут изменения в порядок получения статуса критичности. Решение по критически важным предприятиям, которые будут действовать на дату вступления в силу этого постановления Кабмина, но срок действия которых заканчивается до 30 ноября 2024 года (включительно), автоматически продлеваются до 31 декабря 2024 года.
Также состоится пересмотр предоставленных статусов предприятиям, учреждениям, организациям в трехмесячный срок (до 28 февраля 2025 года). То есть, государственные ограни должны пересмотреть принятые ими решения по определению их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Критерии для этого следующие:
- В течение 10 дней со дня вступления в силу рассматриваемого постановления, госорганы должны заново установить критерии (то есть, пересмотреть нынешние) и согласовать их с Минэкономики и Минобороны. Теперь согласование будет обязательным.
- Критерий по отсутствию задолженности по ЕСВ (подпункт 5 пункта 2 порядка) дополнен отсутствием задолженности по налогам в государственный и местные бюджеты.
- Критерий по заработной плате разделен: отдельные требования к государственному сектору, отдельные - к частному. Критерий для частного (с определенными исключениями) таков: размер начисленной средней заработной платы за последний календарный квартал составляет не ниже размера минимальной заработной платы по стране (по состоянию на сегодня, это 8000 грн), умноженной на коэффициент 2,5.
- Критерии по отсутствию задолженности и заработной плате отныне являются обязательными для частного сектора. То есть, это два из трех необходимых. Третий следует будет выбрать компании.
Конечно, присутствуют и другие изменения. Однако вышеприведенные частному сектору нужно понимать в первую очередь, чтобы иметь возможность на них реагировать.
Владислав Кепко, руководитель Практики трудоустройства и военного права, ЮК "Сирота, Дзис, Мельник & партнеры"