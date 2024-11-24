В Министерстве проинформировали, что по результатам аудита 95% от всех критически важных предприятий сохранили этот статус, но во время аудита были выявлены нарушения.

Кабмин сделал более четкой процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства экономики Украины.

По данным ведомства, начиная с 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет происходить через "Дію", а все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

В Министерстве проинформировали, что по результатам аудита 95% от всех критически важных предприятий сохранили этот статус, но во время аудита были выявлены следующие нарушения:

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резкое и необоснованное снижение зарплаты работникам после получения предприятиям статуса критически важного;

использование различных моделей для сверхурочного увеличения численности забронированных;

включение предприятий в перечень критически важных, которые по сути не являются критическими для экономики.

Заместитель министра экономики Виталий Киндратив утверждает, что "правительство смогло выявить незначительные нарушения и подготовить изменения, чтобы их исправить". Он добавил:

"А значит новые параметры бронирования и критичности предприятий станут более четкими и обеспечат баланс между обороноспособностью государства и экономикой. По результатам аудита предприятия, на которых выявлены злоупотребления, потеряли статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы. Также мы упорядочили согласование отраслевых и региональных критериев критичности предприятий. Бронирование должны иметь только те, кто действительно вносит вклад в экономику и имеют на это законное право".

Изменение правил бронирования в Украине

Кабинет министров принял постановление, согласно которому отсрочки от мобилизации, которые выдавались ранее через "Дію" или Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

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