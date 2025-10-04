Адвокат назвал главные отличия.

Согласно законодательству Украины, в настоящее время, пока действует военное положение, все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет должны присоединиться в ряды ВСУ. Для того, чтобы служба проходила удачно, надо пройти БЗВП. Адвокат Геннадий Капралов в комментарии для УНИАН рассказал, что такое БЗВП в военном билете, чем отличается от БВС и кто должен его пройти.

Кто должен пройти БОВП - что это и для чего нужно

По словам адвоката, базовая общевойсковая подготовка - это не служба по контракту и не мобилизация. БОВП - это обучение, которое длится от 1 до 3 месяцев. После прохождения такого обучения считается, что гражданин является подготовленным резервистом. БЗВП для мобилизованных предусматривает теоретическую и практическую часть, и всего на обучение отведено 300 академических часов. Лица, в частности, изучают основы работы с оружием, осваивают навыки строевой подготовки.

Капралов отмечает, что БЗВП обязательно должны пройти те граждане, которые получают высшее образование в вузах любой формы собственности, а также в учебных заведениях со специфическими условиями обучения (это касается полицейских). Еще прохождение БЗВП обязательно для лиц, которые планируют впервые поступить на государственную службу, работать в органах местного самоуправления или хотят занять должность в органах прокуратуры. Другие граждане Украины могут пройти БЗВП по собственному желанию в учебных центрах или частях Вооруженных сил.

Также нужно понимать, проходят ли БЗВП ограниченно годные. С 1 мая 2025 года срок БЗВП для ограниченно годных сократили - вместо 45 суток подготовка длится один месяц. Кроме того, физические нагрузки в период обучения были снижены, а тех, кто проходит подготовку, распределяют по взводам или ротам.

Что такое базовая военная служба и кто должен ее проходить

Капралов говорит, что БВС - базовая военная служба - это полноценная служба в армии. Она может быть как по контракту, так и по мобилизации. Базовую военную службу должны пройти военнообязанные лица, которые признаны годными к службе по заключению ВВК и не имеют оснований для оформления отсрочки.

Юридически предусмотрено, напоминает эксперт, что базовая военная служба по контракту может длиться от шести месяцев:

"Но на практике я сталкивался с тем, что контракт с ВСУ чаще всего подписывают на год или на три года".

Продолжительность базовой военной службы по мобилизации, добавляет адвокат, четко не определена и может быть очень разная. К примеру, если у мобилизованного лица ухудшилось состояние здоровья, оно имеет право инициировать прохождение ВВК, и его могут признать непригодным к службе и списать. Кроме того, у лица могут измениться жизненные обстоятельства, например, появятся основания для увольнения со службы, и тогда оно тоже сможет покинуть ряды ВСУ.

Полностью освобождаются от БВС лица, которые непригодны к службе в армии по состоянию здоровья.

Действуют ли штрафы за непрохождение БВС или БОВП

Капралов уверен, что непройденная БЗВП для студентов не может привести к штрафу. Им грозит другое наказание - исключение из вуза.

Что касается БВС, то за ее непрохождение военнообязанным лицам грозят не только штрафы, но и уголовная ответственность (336 статья Уголовного кодекса). Если лицо прошло ВВК, его признали годным к службе, вручили так называемую "боевую" повестку, а он за ней не явился, то тогда ему грозит тюрьма.

справка Геннадий Капралов Адвокат Геннадий Капралов окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (изучал правоведение). Впоследствии занимал должность следователя в органах Национальной полиции. Позже работал в Центральном аппарате Государственного бюро расследований - в Управлении по расследованию военных преступлений. С января 2022 года занимается адвокатской деятельностью.

