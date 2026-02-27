Графики отключений 28 февраля: когда не будет света в последний день зимы

Состояние энергосистемы остается сложным.

В субботу, 28 февраля, почасовые графики отключений электроэнергии будут применены к потребителям в большинстве регионов Украины в течение суток. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Кроме обычных украинцев, под ограничение мощности подпадает и промышленность.

Ограничения подачи электроэнергии вызваны постоянными обстрелами инфраструктуры российскими оккупантами. Аварийно-восстановительные работы на объектах продолжаются.

В "Укрэнерго" напоминают, что в случае новых атак врага почасовые графики могут оперативно меняться. Чтобы проверить актуальную информацию, следует при необходимости обращаться на официальные сайты облэнерго.

Отключение света в Украине – главные новости

Значительную часть суток украинцы вынуждены обходиться без света. Однако даже в таких условиях общая платіжка за электроэнергию может быть больше, чем обычно. Этому есть несколько объяснений – в частности, явление пускового тока у электроприборов, которое повышает их потребление электроэнергии сразу после включения в 5-7 раз.

На скорость восстановления электроснабжения влияет и дефицит энергетиков, которые получают недостаточное финансовое обеспечение и могут подпадать под мобилизацию, сообщает заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

