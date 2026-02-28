Дальний российский регион сильно изменился после начала войны в Украине, которая находится от него на расстоянии 4500 км.

В Якутии, которая находится за 4,5 тысячи километров от Украины, по неофициальным данным признаны погибшими более 2500 человек, ставших участниками российской оккупационной армии. Как пишет The Economist, в Дальневосточной Республике Саха (Якутия) проходят похороны местных жителей, которые отправились воевать в Украину.

Один из погибших, о которых рассказали авторы, поступил на службу по контракту в надежде заработать достаточно денег, чтобы купить квартиру для своих детей. Но прослужил всего несколько месяцев, после чего был объявлен пропавшим без вести. "К моменту обнаружения его тела его сын также поступил на службу и отправился на поиски отца. Сейчас он тоже числится пропавшим без вести и, вероятно, мертв", - говорится в статье.

Как пишут авторы, при значительной площади, поскольку Якутия больше Аргентины, и значительных природных богатствах, население Республики составляет всего 1 миллион человек. Половина из них – якуты, тюркский народ. По данным независимого российского новостного сайта Mediazona, регион потерял более 2500 человек в войне в Украине.

Видео дня

Регион изменился в последние годы

В 2010-х годах Якутия могла похвастаться бурно развивающейся киноиндустрией (прозванной "Сахавуд"), которая оставила свой след на фестивалях в Берлине и Сеуле. "Среди ее ИТ-компаний была InDrive, приложение для заказа такси, позволяющее пассажирам и водителям торговаться, которое стало популярным в Африке, Азии и Латинской Америке. Местный разработчик Митона получил приз на Международной премии в области мобильных игр в 2019 году", - добавили авторы.

Тогда мэром столицы региона Якутске была избрана местная женщина, обойдя кандидата, одобренного Кремлем. У региона также был свой коренной диссидент: в 2019 году Александр Габышев, шаман-воин, отправился пешком в Москву, чтобы изгнать темные силы Владимира Путина с помощью ритуала на Красной площади. Он был заключен в психиатрическую лечебницу на пять лет.

Как говорится в статье, "война для региона стала шоком". В частности, закрылся независимый новостной сайт ykt.ru. Его владелец, Арсен Томский, разработчик InDrive, перевез своих сотрудников за границу. Митона уехал в Новую Зеландию.

"А когда осенью 2022 года началась мобилизация, около 400 якутских женщин исполнили традиционный круговой танец осуохай на центральной площади Якутска, скандируя "Пусть живут наши дети". Их быстро разогнали", - добавили авторы.

Как в Якутии вербуют людей на войну

В статье указали, что жители Якутии приспособились к войне. Они покупают китайские товары вместо японских и "научились говорить осторожно". Сайт ykt.ru получил нового владельцы и публикует развлекательную информацию и объявления о недвижимости, а не новости. Из-за санкций алмазодобывающая компания "Алроса" закрыла шахты и сократила благотворительные проекты, в том числе финансирование мониторинга миграции оленей, которое помогало пастухам предотвращать контакты их домашних оленей с дикими. В 2024 году Оленекск потерял четверть своих стад, когда это случилось.

"В Якутске повсюду висят плакаты с призывом к пополнению армии. В парке выставлены захваченные украинские бронетранспортеры, которые были перевезены через всю Россию. В январе подросток залез в один из них и погиб, когда на его голову упала металлическая деталь. В деревнях женщины плетут камуфляжные сети и отправляют оленьи шкуры на передовую", - говорится в материале.

Скрытая мобилизация в России

Напомним, что по данным ГУР, в России возникли проблемы с набором контрактников в Вооруженные силы. Прежде всего это наблюдается в беднейших регионах, в частности в Республике Саха (Якутия). Это обусловлено недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей способствовать рекрутинговой кампании, считают в ГУР.

Вас также могут заинтересовать новости: