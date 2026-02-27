В Португалии скорость ветра достигала 176 километров в час, прежде чем ветер сломал измерительные приборы.

В течение последних недель шторм за штормом начинался в западном Средиземноморье. В частности, как пишет The Guardian, в самом влажном городе Испании Грасалеме за две недели выпала годовая норма осадков. Это перегрузило карстовый водоносный горизонт под городом. Вода проникала в дома через полы, стены и даже электрические розетки. Власти объявили общую эвакуацию.

В Лейрии, одном из четырех регионов Португалии, где в январе сильные дожди побили рекорды, сильные ветры усугубили ущерб. На авиабазе Монте-Реал максимальная скорость ветра составляла 176 км/ч, прежде чем станция пострадала и измерения были прекращены. Шторм Кристин рано утром отключил электроэнергию, интернет и телефонную связь, что вскоре стало смертельным.

В регионе Карвиде-Лейрия в тот день погибли два человека. Один из них – у себя дома, под крышей гаража, который упал от ветра. В течение 24 часов пожарные были направлены на 50 происшествий, связанных со штормом, 15 из которых привели к жертвам в результате несчастных случаев.

В этом сезоне в Западной Европе произошло 16 быстротечных штормов из-за изменения атмосферных течений. Как отметило издание, по мнению ученых, это станет более распространенным явлением по мере нагрева планеты.

Хотя роль, которую климатический кризис сыграл в формировании штормов, до сих пор неизвестна, предварительный анализ Climate Central показал, что он вызвал морскую жару, которая усилила штормы в начале февраля, в 10 раз более вероятными. Исследование World Weather Attribution (WWA) показало, что загрязнение углеродом усилило дожди и ухудшило наводнения.

В Сафи, керамической столице Марокко, взрывные грязевые волны разрушили хрупкие гончарные магазины. Большинство из 43 человек, погибших в результате штормов по всей стране с середины декабря, погибли на узких, извилистых улочках, когда через них прошла вода.

Данные наблюдений показывают, что дни с наибольшим количеством осадков в Испании, Португалии и Марокко выделяют на треть больше воды, чем в 1950-х годах, согласно исследованию WWA, хотя климатические модели рисуют более неоднозначную картину. Исследователи связали 11% увеличение количества осадков в северном исследуемом регионе с глобальным потеплением, но влияние на южный исследуемый регион было слишком неопределенным, чтобы его можно было количественно оценить с помощью вероятностных методов.

Клэр Барнс, ученый из Имперского колледжа Лондона и соавтор исследования, сказала: "Тенденции в регионе неоднозначны и не отражаются климатическими моделями. Однако другие доказательства свидетельствуют о том, что изменение климата увеличило количество воды, доступной в этой погодной системе для выпадения в виде дождя".

На прошлой неделе официальные научные советники ЕС заявили, что Европа не адаптируется к повышению температуры на планете и вызванным ею экстремальным погодным условиям. В Португалии Дуарте заявил, что предупреждения о чрезвычайных ситуациях не вызвали необходимого уровня тревоги у общественности.

"Никто не был готов к такой разрушительной силе", – сказал он, добавив, что количество погибших могло бы легко достичь сотен, если бы шторм ударил днем, а не ночью.

Штормы в Азии

Напомним, что осенью несколько сильных штормов прошли в странах Юго-Восточной Азии. С масштабными разрушениями столкнулись Индонезия, Малайзия и Таиланд. Во время наводнений погибли более 600 человек, большинство – в Индонезии и Таиланде. Были эвакуированы десятки тысяч людей, а миллионы признаны пострадавшими.

Согласно исследованию WWA, чрезвычайно интенсивные дожди подпитывали повышенные из-за изменения климата температуры океана. Ученые установили, что повышенная температура поверхности моря в северной части Индийского океана добавила циклонам энергии.

