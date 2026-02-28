Что добавить к овсянке: названо 12 ингредиентов для максимальной пользы

Чтобы получить от каши еще больше энергии и пользы, можно в нее добавить определенные ингредиенты.

Мы привыкли есть на завтрак овсянку – продукт с высоким содержанием клетчатки, который поддерживает здоровье сердца, пищеварение и нормализует уровень сахара в крови. Чтобы получить от этого блюда еще больше энергии и пользы, можно добавить в него определенные ингредиенты. Об этом пишет Verywellhealth в статье, содержание которой проверила диетолог Карина Толентино.

Издание назвало 12 продуктов, благодаря которым овсянка станет еще полезнее.

1. Свежие фрукты

Свежие фрукты – отличный способ подсластить овсянку естественным путем. Отмечается, что в кашу целесообразно добавлять ягоды, персики, яблоки, бананы, манго, дыни, виноград, груши. Они содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты.

Видео дня

Исследование 2017 года, опубликованное в издании Nutrition Reviews, доказало, что ягоды благодаря содержанию витаминов могут поддерживать иммунную систему в надлежащем состоянии. Кроме того, фрукты имеют высокое содержание воды, поэтому они в течение дня обеспечивают увлажнение и энергию.

2. Натуральные подсластители

Натуральные подсластители – мед, агава, стевия, чистый кленовый сироп – мгновенно добавят вкуса овсянке, говорится в статье. Кроме того, они обладают определенными полезными свойствами. Так, указывает автор, мед известен своим антибактериальным и противовирусным действием. Он также богат антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждения. По данным исследования 2022 года, опубликованного в журнале Frontiers, некоторые виды необработанного меда содержат пребиотики, которые могут помочь улучшить здоровье кишечника и зарядить вас энергией.

3. Специи

Специи улучшают вкус и увеличивают пищевую ценность овсянки, не добавляя калорий или сахара. Среди тех, которые стоит попробовать, – корица, мускатный орех, куркума, гвоздика, имбирь.

В статье говорится, что корица богата антиоксидантами. Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Aging Cell, показало, что она помогает регулировать уровень сахара в крови, уменьшает воспаление и защищает от сердечных заболеваний и болезни Альцгеймера.

4. Молоко или его заменитель

Добавление молока в овсянку может улучшить ее вкус и увеличить пользу. Благодаря молоку, пишет автор, овсянка становится более кремовой. Также в таком блюде будет больше белка, который поддерживает здоровье мышц и позволяет дольше чувствовать сытость.

Кроме того, молоко содержит кальций и витамин D, которые важны для укрепления костей и зубов.

5. Темный шоколад или какао-порошок

Шоколад – это вкусная добавка, которая может превратить вашу овсянку в десерт. В статье утверждается, что темный шоколад и несладкий какао-порошок содержат специальные антиоксиданты, которые называются флавоноидами. Они уменьшают воспаление, защищают клетки от повреждений, поддерживают здоровье сердца. В составе шоколада также есть важные минералы, в частности магний и железо.

6. Орехи и семена

Орехи и семена могут добавить овсянке текстуры, вкуса и питательности. Хорошими вариантами являются миндаль, грецкие орехи, кешью, семена подсолнечника, семена чиа.

Эти продукты, по данным издания, содержат полезные жиры, клетчатку и белок. Кроме того, они богаты питательными веществами: магнием, витамином Е, цинком и железом. Последние помогают обеспечить энергией на целый день. В составе некоторых орехов и семян есть омега-3 жирные кислоты, которые способны поддерживать память и здоровье мозга.

7. Ореховые пасты

Ореховые пасты могут загустить овсянку, улучшить ее вкус и добавить питательной ценности. По мнению автора, стоит попробовать арахисовую пасту, миндальное масло, ореховое масло, масло кешью.

Если добавить 1 столовую ложку ореховой пасты в овсянку, вы дополнительно обеспечите организм белком, полезными жирами, витаминами и минералами. Однако, отмечается в статье, важно убедиться, что паста натуральная, без добавления сахара или гидрогенизированных жиров.

8. Яйца

Добавление одного или двух яиц в овсянку улучшит ее питательность, ведь они являются полноценным источником белка, содержащим все девять незаменимых аминокислот. Кроме того, в составе этого продукта вы найдете полезные жиры, витамин D, железо, селен и витамин B12. Холин, который тоже есть в яйцах, будет полезен для вашего мозга и нервной системы, говорится в материале.

9. Протеиновый порошок

Любимый протеиновый порошок, добавленный в овсянку, увеличит количество белка, создав тем самым более сбалансированное блюдо, ведь сама овсянка в основном состоит из углеводов, отметил автор.

Белок помогает дольше сохранять сытость, регулирует уровень сахара в крови и обеспечивает энергией.

10. Греческий йогурт

Греческий йогурт с овсянкой – еще один способ получить дополнительный белок. В статье отмечается, что он также является хорошим источником кальция, калия и магния, содержит пробиотики, которые помогают поддерживать здоровый кишечник и иммунную систему. К тому же он придаст обычной каше пикантный вкус.

11. Гранола

Гранола обычно содержит много углеводов, поэтому может обеспечить быструю энергию, что полезно перед тренировкой. Эта добавка также может быть полезна для людей, которые пытаются потреблять больше калорий, пишет издание.

Выбирайте гранолу с низким содержанием сахара, высоким содержанием клетчатки и с цельными зернами. Избегайте той, которая содержит искусственные красители, ароматизаторы или другие добавки.

12. Овощи

Ваши любимые овощи могут улучшить пищевую ценность овсянки. Это могут быть шпинат, кале, тыква, кабачки, перец, морковь.

Они обеспечивают организм необходимыми витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. К тому же эти продукты также имеют мало калорий. Добавление овощей в овсянку может сделать ваш завтрак более пикантным.

Ранее УНИАН писал о 13 продуктах для крепкого сна. К таким эксперты отнесли фисташки, шпинат, эдамаме, чай из ромашки, творог, вишневый сок, фрукты, молоко и т.д. Отмечалось, что их можно употреблять вместо таблеток мелатонина.

Вас также могут заинтересовать новости: