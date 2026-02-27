Зеленский заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от союзников

По его словам, таких предложений не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений не поступало. Об этом он заявил в интервью Sky News.

"Я бы с удовольствием (принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции - УНИАН), но таких предложений не поступало. Но с удовольствием. Россияне должны знать, что если бы кто-то захотел... Но этого не происходит", - сказал он.

Заявления о ядерном оружии для Украины

Как сообщал УНИАН, российская разведка заявила, что якобы Великобритания и Франция активно работают над предоставлением Украине ядерного оружия и средств его доставки, а также планируют замаскировать передачу этого оружия под якобы собственную разработку Украины.

Зеленский отреагировал на безосновательные обвинения со стороны российских властей. Он подчеркнул, что обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, она начинает искать ядерное оружие на территории Украины.

При этом президент связал такую российскую риторику и с подготовкой к трехсторонним встречам в Женеве, и с политическим давлением.

Вместе с тем, как считает президент, ранее в средствах массовой информации были материалы о возможности создания "ядерного зонтика" в Европе.

