Vodafone с марта повышает тарифы: на сколько изменятся ценники

Мобильный оператор Vodafone повышает цены в более чем 20 тарифных планах предоплаты и контракта с марта. Цены изменятся на 40-70 гривен в зависимости от тарифа и формы обслуживания, сообщает официальный сайт оператора.

При этом никаких дополнительных гигабайт или минут "красный" мобильный оператор не обещает.

Тарифы предоплаченной формы обслуживания "улучшат" с 5 марта. Ниже приводим перечень тарифных планов, абоненты которых получат "смс-счастье", действующую стоимость тарифа и цену после подорожания.

Joice: 260 грн - 330 грн/месяц

Joice Start 2023: 260 грн - 330 грн/4 недели

SuperNet Start+: 260 грн - 330 грн/месяц

Joice Start: 270 грн - 340 грн/4 недели

Joice Start Special: 270 грн - 340 грн/4 недели

Turbo: 270 грн - 340 грн/месяц

Joice PRO: 330 грн - 400 грн/4 недели

Joice PRO 2023: 320 грн - 390 грн/4 недели

SuperNet Pro: 340 грн - 400 грн/месяц

Joice MAX 2023: 390 грн - 450 грн/4 недели

Joice MAX: 450 грн -> 520 грн/4 недели

SuperNet Unlim: 470 грн -> 520 грн/месяц

Light+: 185 грн - 230 грн/4 недели

SuperNet Turbo 4G: 250 грн - 320 грн/4 недели

SuperNet Turbo 2019: 250 грн - 320 грн/месяц

"Улучшения" для контрактных абонентов вступят в силу уже с 1 марта. Ниже также приводим перечень тарифных планов, абоненты которых получат "смс-счастье", действующую стоимость тарифа и цену после подорожания

Red Turbo: 200 - 260 грн/мес.

Red Light: 90 - 130 грн/мес.

Red S: 185 -235 грн/мес.

Red Start: 240 - 300 грн/мес.

Red Pro: 330 - 390 грн/мес.

Red Unlim: 400 - 460 грн/мес.

Red Unlim+: 470 - 520 грн/мес.

Red Unlim Max: 575 - 625 грн/мес.

В смс-рассылке абонентам оператор объясняет рост тарифов увеличением расходов на восстановление и поддержку сети.

Как сообщал УНИАН, с 18 февраля 2026 года мобильный оператор Lifecell повысил цены на некоторые тарифные планы. При этом изменения коснулись не всех абонентов.

10 февраля стало известно, что Киевстар также повышает стоимость некоторых тарифных планов. Компания объяснила это решение ростом расходов на электроэнергию и топливо.

