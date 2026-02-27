Шесть планет пройдут парадом по ночному небу во время редкого зрелища: ученые раскрыли детали

Планеты будут располагаться по кривой линии на небе.

Эксперты заявили, что в эти выходные по небу пройдут шесть планет, что станет редким небесным зрелищем. Об этом пишет The Guardian.

В течение следующих нескольких дней Юпитер, Сатурн, Венера, Меркурий, Нептун и Уран будут видны одновременно на ночном небе - хотя для наблюдения последних двух планет потребуется бинокль или телескоп.

В честь этого события NASA выпустило новые звуковые интерпретации - астрономические данные с рентгеновской обсерватории Чандра, переведенные в звук, - для Юпитера, Сатурна и Урана.

Видео дня

Доктор Меган Арго, доцент кафедры астрофизики Ланкаширского университета, отметила, что наблюдение такого количества планет на небе одновременно - редкое явление.

"Мы наблюдаем это выравнивание сейчас, потому что орбиты планет привели их примерно в одну и ту же область неба с нашей точки зрения на Земле. Поскольку каждая планета вращается вокруг Солнца с разной скоростью, они постоянно меняют свое положение на фоне звезд. Лишь изредка их траектории совпадают таким образом, что несколько из них оказываются вместе на нашем ночном небе. Хотя довольно часто можно увидеть четыре или пять планет одновременно, увидеть шесть - гораздо реже. Все семь были видны вместе в прошлом году, но следующее полное выравнивание произойдет только в 2040 году", - сказала она.

По ее словам, 28 февраля и в течение нескольких дней до и после этой даты все шесть планет будут видны, но Меркурий будет труднее заметить к середине недели, хотя Юпитер и Венера будут легко видны в течение нескольких месяцев.

Арго отметила, что тем, кто надеется увидеть планетарное шествие, следует выйти на улицу ранним вечером и найти место с хорошим обзором на запад - предпочтительно на холме с беспрепятственным видом.

Отмечается, что планеты будут располагаться по криволинейной линии на небе. В северном полушарии Юпитер будет виден высоко на юго-востоке, а Меркурий, Сатурн, Нептун и Венера будут видны в скоплении близко к горизонту на западном небе.

Венера будет самой яркой из них, Меркурий будет гораздо тусклее, расположен справа от неё, а Сатурн и Нептун - немного выше.

Арго также сообщила, что Уран будет тусклым, находясь ниже группы звёзд, известных как "Семь сестёр". Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя смотреть на Солнце через бинокль или телескоп, так как это может нанести непоправимый вред глазам.

Доктор Эд Блумер, астроном из Королевской обсерватории в Гринвиче, сказал, что это явление будет видно и в южном полушарии, и будет иметь схожий вид, хотя парад будет выглядеть обратным по сравнению с северным полушарием. Арго добавила:

"В Австралии Юпитер будет виден на севере, а Уран - на северо-западе, чуть выше Семи Сестер. Сегодня вечером и в течение следующих нескольких дней мы также будем наблюдать Луну. Так что мы получим довольно большую часть видимой Солнечной системы".

Новости науки

В NASA опубликовали подробности инцидента на борту Международной космической станции, который привел к первой медицинской эвакуации за 25 лет ее существования.

Вас также могут заинтересовать новости: