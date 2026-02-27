В Украине появится спецпредставитель по работе с белорусской диаспорой, - Зеленский

Готовится усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе.

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе и назначение спецпредставителя по Беларуси и белорусской диаспоре в Европе.

"Готовим усиление некоторых направлений дипломатической работы в Европе и не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне и в общении с сообществами тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием", - заявил он в вечернем видеообращении.

В связи с этим, как отметил Зеленский, будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе.

Видео дня

"Также МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусской общине в Европе", - рассказал Зеленский.

Как Россия использует Беларусь в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, Украина смогла разрушить современную систему связи, которая помогала российским "Шахедам" залетать на север Украины из Беларуси.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что это положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины. В то же время, он не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть и как она была организована.

Советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескрестнов сказал, что в Беларуси было обнаружено несколько точек, которые обслуживали "Шахеды" в разных частях нашей страны. Одна точка достигала сигналом вплоть до Киева, и разведывательные БПЛА, которые летали над Киевом, использовали ее для передачи данных. Другая точка обеспечивала атаки "Шахедов" на западные области Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: