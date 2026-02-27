Еще одна европейская страна запретит социальные сети для детей, - Bloomberg

Закон о запрете вступит в силу в начале 2027 года.

Правительство Польши готовит законопроект, который запретит детям в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями.

Как пишет Bloomberg, документ предусматривает штрафы для платформ социальных сетей, если их услуги останутся доступными для детей младшего возраста, а также обяжет их проверять возраст своих пользователей.

"Мы видим психическое здоровье детей и молодежи, мы видим снижение их интеллектуальной компетентности", - сказала министр образования Барбара Новацкая, комментируя инициативу.

Размер штрафов, которые компании должны будут платить за нарушения, все еще обсуждается. Министр ожидает, что закон вступит в силу в начале 2027 года.

Новацкая уточнила, что не рассматривает законопроект с точки зрения геополитики. "Честно говоря, кто является владельцем той или иной платформы, это абсолютно второстепенно", - сказала она.

Также министр подчеркнула, что такие действия правительства необходимы, поскольку платформы "не соблюдают собственные правила" и не проверяют возраст пользователей:

"Нам нужно принимать превентивные меры, а не гадать, отнесется ли к этому та или иная страна определенным образом. Защита детей отвечает интересам каждой страны".

Запрет соцсетей для детей

Как сообщал УНИАН, глобальный тренд на ограничение доступа к социальным сетям для детей и подростков набирает обороты.

Так, в конце января Франция вслед за Данией поддержала запрет соцсетей для подростков до 15 лет. Инициатива уже получила одобрение президента Эммануэля Макрона.

Французские власти объясняют инициативу растущим объемом доказательств негативного влияния онлайн-контента на психическое здоровье детей, вопреки тому, что корпорации заявляют об использовании защитных механизмов. Авторы законопроекта надеются, что он вступит в силу уже с 1 сентября.

