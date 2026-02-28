Какие морепродукты лучше покупать замороженными, чем свежими: названы 6 видов

Мы любим говорить, что свежее – это лучше всего: ягоды в сезон, свежевыжатый сок, теплый хлеб из печи. Но морепродукты не подчиняются этим правилам, пишет Simply recipes.
В отличие от овощей, фруктов и выпечки, где свежесть означает высочайшее качество, морепродукты быстро портятся и часто проходят долгий путь, прежде чем попасть на ваш стол.
Издание отмечает, что рыба, обозначенная в магазине как "свежая", на самом деле может быть несколько дней назад выловлена или ранее заморожена и разморожена для выкладки.
"Во многих случаях морепродукты, замороженные вблизи места вылова, имеют более надежное качество, чем те, что лежат на льду за прилавком", – говорится в статье.
Издание поделилось, что морепродукты начинают портиться сразу после вылова. Чтобы сохранить качество, большинство коммерческих морепродуктов быстро замораживают сразу после вылова.
Объясняется, что благодаря этому сохраняются текстура, влажность, вкус и питательные вещества до того, как воздействие воздуха, света и колебания температуры могут вызвать появление неприятного запаха, изменение цвета и потерю питательных веществ.
Издание перечислило 6 видов морепродуктов, которые почти всегда следует покупать в замороженном виде:
1. Креветки и морские гребешки
Большинство креветок и морских гребешков замораживают после вылова, часто прямо на судне с помощью технологии индивидуального быстрого замораживания (IQG). Это позволяет размораживать только то, что нужно, а не всю партию сразу.
В то же время, издание советует избегать замороженных креветок и морских гребешков, обработанных триполифосфатом натрия (STPP) – для морских гребешков это обычно обозначается как "упаковано во влажном виде".
2. Лосось
Лосось ценится за содержание омега-3 жирных кислот и их впечатляющие полезные свойства для здоровья.
Эти питательные вещества со временем разрушаются под воздействием воздуха, тепла и света, но быстрое замораживание замедляет ферментативную активность и окисление, минимизируя разрушение омега-3 жирных кислот.
3. Хвосты лобстера
Поскольку сезон лобстера зависит от региона и вида, хвосты, замороженные в пик сезона, превосходят свежие, не в сезон. Они также доступны по всей стране и являются простым способом приготовления лобстера.
4. Кальмары и осьминоги
Эти плотные, богатые коллагеном деликатесы могут быть жесткими и трудными для жевания, если их не приготовить в совершенстве.
В публикации отмечается, что хотя быстрое замораживание предназначено для сохранения текстуры, оно все же несколько разрушает мышечную структуру. Для кальмаров и осьминогов этот тонкий эффект размягчения помогает им готовиться более нежными.
В то же время, как отмечает издание, есть морепродукты, которые лучше покупать в свежем виде:
1. Целая рыба
Покупая целую рыбу, вы можете оценить ее свежесть – чистые глаза, блестящая кожа, упругое мясо и чистый морской запах.
Кроме того, указывает издание, целую рыбу в свежем виде можно приготовить так, чтобы она была хрустящей снаружи и сочной внутри.
2. Моллюски, мидии и устрицы
В материале отмечается, что моллюсков лучше всего покупать живыми. После смерти они быстро портятся, а замораживание может повредить их нежную текстуру и привести к потере вкусной соленой жидкости.
3. Местная рыба
Если вы живете вблизи побережья или рыбного рынка, куда ежедневно доставляют свежую рыбу, она может действительно поразить вас. Эти находки на рыбном рынке и фермерском рынке заслуживают того, чтобы их попробовать.
Советы экспертов по употреблению рыбы
