Какие морепродукты лучше покупать замороженными, чем свежими: названы 6 видов

Морепродукты начинают портиться сразу после вылова, поэтому для сохранения качества их сразу замораживают.

Мы любим говорить, что свежее – это лучше всего: ягоды в сезон, свежевыжатый сок, теплый хлеб из печи. Но морепродукты не подчиняются этим правилам, пишет Simply recipes.

В отличие от овощей, фруктов и выпечки, где свежесть означает высочайшее качество, морепродукты быстро портятся и часто проходят долгий путь, прежде чем попасть на ваш стол.

Издание отмечает, что рыба, обозначенная в магазине как "свежая", на самом деле может быть несколько дней назад выловлена или ранее заморожена и разморожена для выкладки.

"Во многих случаях морепродукты, замороженные вблизи места вылова, имеют более надежное качество, чем те, что лежат на льду за прилавком", – говорится в статье.

Издание поделилось, что морепродукты начинают портиться сразу после вылова. Чтобы сохранить качество, большинство коммерческих морепродуктов быстро замораживают сразу после вылова.

Объясняется, что благодаря этому сохраняются текстура, влажность, вкус и питательные вещества до того, как воздействие воздуха, света и колебания температуры могут вызвать появление неприятного запаха, изменение цвета и потерю питательных веществ.

Издание перечислило 6 видов морепродуктов, которые почти всегда следует покупать в замороженном виде:

1. Креветки и морские гребешки

Большинство креветок и морских гребешков замораживают после вылова, часто прямо на судне с помощью технологии индивидуального быстрого замораживания (IQG). Это позволяет размораживать только то, что нужно, а не всю партию сразу.

В то же время, издание советует избегать замороженных креветок и морских гребешков, обработанных триполифосфатом натрия (STPP) – для морских гребешков это обычно обозначается как "упаковано во влажном виде".

2. Лосось

Лосось ценится за содержание омега-3 жирных кислот и их впечатляющие полезные свойства для здоровья.

Эти питательные вещества со временем разрушаются под воздействием воздуха, тепла и света, но быстрое замораживание замедляет ферментативную активность и окисление, минимизируя разрушение омега-3 жирных кислот.

3. Хвосты лобстера

Поскольку сезон лобстера зависит от региона и вида, хвосты, замороженные в пик сезона, превосходят свежие, не в сезон. Они также доступны по всей стране и являются простым способом приготовления лобстера.

4. Кальмары и осьминоги

Эти плотные, богатые коллагеном деликатесы могут быть жесткими и трудными для жевания, если их не приготовить в совершенстве.

В публикации отмечается, что хотя быстрое замораживание предназначено для сохранения текстуры, оно все же несколько разрушает мышечную структуру. Для кальмаров и осьминогов этот тонкий эффект размягчения помогает им готовиться более нежными.

В то же время, как отмечает издание, есть морепродукты, которые лучше покупать в свежем виде:

1. Целая рыба

Покупая целую рыбу, вы можете оценить ее свежесть – чистые глаза, блестящая кожа, упругое мясо и чистый морской запах.

Кроме того, указывает издание, целую рыбу в свежем виде можно приготовить так, чтобы она была хрустящей снаружи и сочной внутри.

2. Моллюски, мидии и устрицы

В материале отмечается, что моллюсков лучше всего покупать живыми. После смерти они быстро портятся, а замораживание может повредить их нежную текстуру и привести к потере вкусной соленой жидкости.

3. Местная рыба

Если вы живете вблизи побережья или рыбного рынка, куда ежедневно доставляют свежую рыбу, она может действительно поразить вас. Эти находки на рыбном рынке и фермерском рынке заслуживают того, чтобы их попробовать.

Советы экспертов по употреблению рыбы

