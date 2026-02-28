Сколько стоят доллар и евро в последний день зимы: курс валют 28 февраля

Эксперт отметил, что не стоит ожидать раскачки курсов.

Курс доллара в Украине в субботу, 28 февраля, в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах - прием от 42,85 до 43,10 гривни и продажа от 43,15 до 43,40 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро в последний день зимы будет находиться в пределах - прием от 50,70 до 51,10 гривни и продажа от 51,15 до 51,45 гривни.

По его словам, сегодня владельцы обменников сохранят разницу между покупкой и продажей доллара в пределах 20−25 копеек, а по евро в пределах 20−40 копеек и проработают в формате "с оборота".

Видео дня

"Особых угроз по раскачке ценников доллара и евро на наличном рынке я не вижу", - подытожил Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,87 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

На межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 43,07/43,10 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,84/50,87 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: