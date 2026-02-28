Длиннее автобуса: на Земле когда-то жили змеи весом более тонны

Палеонтологи рассказали о титанобоа и васуки – доисторических змеях длиной до 15 метров, которые жили в эпоху палеоцена и эоцена.

В доисторические эпохи по Земле ползали змеи, размеры которых можно сравнить с грузовиком. Палеонтологи утверждают: самые большие из них достигали 14–15 метров в длину и весили более тонны, пишет IFLScience.

Гигант из Колумбии

Одной из самых известных доисторических змей является Titanoboa cerrejonensis, которая жила около 60 миллионов лет назад в эпоху палеоцена на территории современной Колумбии. Ее останки обнаружили в начале 2000-х в угольных шахтах Серрехон исследователи из Смитсоновского тропического института и Университета Флориды.

По оценкам ученых, длина этой змеи могла составлять от 9–10 до примерно 14,3 метра – это почти как полуприцеп на автомагистрали. Вес достигал около 1135 килограммов.

Палеонтолог Джонатан Блох вспоминал, что во время раскопок кости встречались буквально повсюду. Сначала один из позвонков даже ошибочно отнесли к крокодилу, пока исследователи не поняли, что имеют дело с гигантской змеей.

В то время климат был значительно теплее и влажнее, чем сегодня: территория представляла собой болотистые джунгли с богатой фауной, где обитали огромные черепахи, крокодилы и рыбы.

Новый претендент на рекорд

В 2024 году ученые объявили о еще одном гиганте – Vasuki indicus, который жил примерно 47 миллионов лет назад на территории Индии.

Палеонтолог Дебаджит Датта сообщил, что самый большой найденный позвонок имел ширину 11 сантиметров. Моделирование показало, что длина тела змеи могла составлять от 11 до 15 метров – потенциально даже больше, чем у Titanoboa.

В то же время исследователи предупреждают: из-за отсутствия современных аналогов в семействе мадтсоидных змей точные расчеты остаются предварительными.

Почему современные змеи меньше

Для сравнения, современный рекорд принадлежит сетчатому питону по имени Ибу Барон, длина которого составляет 7,22 метра. Даже с учетом возможных погрешностей это значительно меньше доисторических гигантов.

Ученые объясняют разницу климатом. Змеи являются холоднокровными животными, и температура окружающей среды напрямую влияет на их размер. В палеоцене и эоцене средние температуры были значительно выше, что способствовало формированию гигантских видов.

Несмотря на современное глобальное потепление, эксперты считают, что нынешнее повышение температур происходит слишком быстро, чтобы способствовать появлению подобных гигантов в будущем.

