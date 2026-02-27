'Я не играю в игры с ним': Зеленский о встрече с Путиным

По его словам, американцам сложно понять русский менталитет - когда они лгут, а когда говорят правду.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на нейтральной территории, но не в РФ и не в Беларуси.

"Я приглашу Путина в Киев, но зачем? Я не играю в игры с ним и готов к встрече, я готов к разговору, но на нейтральной площадке. Даже не обязательно нейтральной, но не российской и не беларуской. Потому что они являются союзниками в этой войне. Беларусь - пассивный агрессор, это правда. Потому что нас атаковали с территории Беларуси", - сказал президент в интервью Sky News.

"Если мы уйдем с этой территории, например, из Краматорска, Славянска, - то прямо сейчас 200 000 человек, которые там находятся, будут оккупированы россиянами. Они скажут, что эти люди готовы быть россиянами, а если нет, то убьют их, или пошлют на фронт, или посадят в тюрьму. То же самое они сделали в Луганске, в Донецке, в Крыму", - добавил Зеленский.

Возможность встречи Путина и Зеленского

Недавно спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшее время возможна встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Подробно о том, действительно ли такая встреча возможна, стоит ли ждать результатов от переговоров Украины и России с участием партнеров рассказал народный депутат Роман Костенко.

