По мнению астрономов, такое событие можно считать очень редким.

В последний день зимнего месяца, 28 февраля 2026 года, случится уникальное явление - шесть планет Солнечной системы окажутся на одной плоскости, и наступит парад планет. Астрономы NASA акцентируют внимание на том, когда будет парад планет в следующий раз - случится это через целых 8 лет, в 2034 году, поэтому событие такое - редкость.

Чем уникален парад планет 28 февраля

BBC пишет, что в эти выходные любителей наблюдать за звёздами ждёт настоящее космическое зрелище, если позволит погода: на вечернем небе одновременно появятся шесть планет.

Вскоре после того как зайдет солнце, все они должны быть видны в одной и той же части неба, образуя то, что часто называется "парад планет". По мнению ученых, Меркурий, Венеру, Сатурн и Юпитер можно будет увидеть и так, без какой-либо техники, но если вам захочется разглядеть Уран и Нептун, придется заранее подготовиться - найти бинокль или телескоп.

По словам научного сотрудника Королевского астрономического общества при Оксфордском университете и видеоблогера доктора Бекки Сметхерст, планеты будут двигаться по одной прямой линии и вращаться в одной и той же плоскости. Она объяснила, что происходит во время парада планет, простыми словами:

"Представьте, что вы берете комок теста для пиццы и вращаете его над головой - он сплющивается. То же самое произошло с газовым облаком вокруг Солнца, из которого в итоге образовались планеты, и именно поэтому они все находятся в одной плоскости".

Сметхерст предупредила, что четыре планеты - Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун будут расположены очень низко в небе на Западе, поэтому для того, чтобы рассмотреть их особенно хорошо, лучше все-таки вооружиться хотя бы биноклем.

Желательно выбрать место с наиболее четким обзором и чистым горизонтом, особенно это важно, чтобы увидеть Меркурий и Венеру - они будут расположены в небе очень низко. В верхней же части неба окажется Уран в созвездии Тельца, и как только часы пробьют полночь, он зайдет за горизонт. "Если у вас будет подходящее оборудование, вы сможете его увидеть", - подмечает астроном.

Самой податливой планетой в этот раз станет Юпитер - в созвездии Близнецов его будет видно особенно хорошо, и расположение у него удачное - достаточно высоко в небе большую часть ночи. Эту планету смогут разглядеть даже те люди, у которых нет дорогостоящих телескопов, а есть только бинокль, например, и даже несмотря на городские фонари и прожекторы, лицезреть Юпитер получится практически у каждого.

Согласно приложению Star Walk, когда будет парад планет 2026, на него смогут посмотреть почти все жители планеты, но качество обзора все равно зависит от местоположения. Джесс Ли, астроном Королевской обсерватории в Гринвиче, дает несколько советов, как увидеть уникальное явление своими глазами.

В первую очередь она рекомендует дать глазам время привыкнуть к слабому свету звезд - можно некоторое время постоять в комнате без света, и только потом смотреть в телескоп или бинокль. Также Ли считает, что комфорт в такой ситуации очень важен, поэтому лучше не стоять, а сесть на стул, в шезлонг или даже расстелить плед. И третий совет - помнить в том, что на улице все-таки конец зимы, поэтому необходимо тепло одеваться, чтобы не замерзнуть без движения.

