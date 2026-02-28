Он стремился ослабить НАТО, которое, благодаря вступлению Финляндии, с тех пор почти вдвое увеличило протяженность своей российской границы.

Согласно любой оценке, президент РФ Владимир Путин явно провалил свои военные планы в Украине. Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что полагая, что большинство украинцев жаждут "возвращения на родину", он ожидал победы в течение нескольких дней.

"Нет необходимости подробно останавливаться на том, насколько сильно Путин просчитался, хотя родственники примерно 350 000 погибших россиян, должно быть, испытывают искушение это сделать. Он также стремился ослабить НАТО, которое, благодаря вступлению Финляндии, с тех пор почти вдвое увеличило протяженность своей российской границы. Предпосылкой Путина была надежда, что Трамп резко изменит свою позицию по отношению к Джо Байдену и преподнесет ему голову Зеленского на блюде", - сказано в статье.

Издание пишет, что ​​Трамп не испытывает уважения к Зеленскому, как это можно было увидеть во время "отвратительного сговора в Овальном кабинете в прошлом году". Журналисты добавили:

"Но он также, похоже, стал опасаться, что Путин будет воспринимать его как должное. Несмотря на весь энтузиазм Уиткоффа по поводу сделок на 14 триллионов долларов, которые постоянно предлагают его российские коллеги (сумма, в шесть раз превышающая размер российской экономики), Путин по-прежнему стремится к капитуляции Украины".

Они уверены, что Путин слишком погряз в войне, чтобы согласиться на меньшее.

"Из-за своего упрямства он ставит под угрозу удачу иметь пророссийского президента США. Некоторые люди просто не могут принять положительный ответ", - добавили в издании.

Когда закончится война в Украине - мнение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Украины есть шанс завершить войну до осени - до промежуточных выборов в США в ноябре этого года.

На вопрос о том, насколько Украина близка к достижению мира, он ответил, что есть "окно возможностей" между настоящим моментом и промежуточными выборами в США в ноябре.

