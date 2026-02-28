Некоторые мозги не 'выключаются' во сне: ученые объяснили это

Исследователи из University of South Australia обнаружили, что у людей с бессонницей нарушен циркадный ритм, из-за чего мозг не переходит в ночной режим отдыха.

Ученые из University of South Australia выяснили, что хроническая бессонница может быть связана с нарушениями внутренних биологических часов человека – циркадных ритмов, – из-за чего мозг не переходит в состояние "выключения" ночью, даже когда тело устало. Эти результаты опубликованы в журнале Sleep Medicine.

Исследование объясняет, почему некоторые люди, страдающие бессонницей, испытывают постоянный "умственный шум" или чрезмерную активность мыслей в темное время суток. Ученые отслеживали суточный ритм когнитивной активности в группе из 32 человек – половина из которых страдали хронической бессонницей, а другая половина – нормальным сном.

Оказалось, что мозг людей с бессонницей не демонстрирует характерного перехода от "активных дневных" мыслительных процессов к "ночной тишине". У них пик умственной активности смещен примерно на 6,5 часа, а мозг продолжает функционировать как днем, когда тело уже должно отдыхать.

Как объясняет ведущий автор исследования профессор Курт Лашингтон, сон – это не только закрытые глаза, но и способность мозга "выключить" целенаправленное мышление и эмоциональную вовлеченность. У людей с бессонницей этот механизм дискретного изменения состояний нарушен.

Авторы исследования предлагают, что новые подходы к лечению бессонницы могут включать не только традиционные поведенческие стратегии, но и методы, укрепляющие циркадные ритмы – например, специально подобранный свет и структурированные суточные рутины. Они также подчеркивают пользу таких практик, как осознанность и медитация для "успокоения" мозга перед сном.

Почему это важно

По оценкам, бессонница затрагивает около 10% людей и до одной трети пожилых взрослых, и для многих из них постоянно "перегретый" ум является реальным препятствием для качественного отдыха.

Это исследование помогает лучше понять биологические механизмы проблем со сном и открывает путь к более эффективным стратегиям, которые могут помочь миллионам людей, которые не могут "выключить" свой мозг ночью.

