Включают воздушную тревогу одним кликом мышки: NYT рассказал о секретном центре в Харькове

Главный специалист, 23-летний Дмитрий рассказал, что старается сделать все как можно быстрее, чтобы "у людей было больше времени спрятаться".

В Харькове под землей работает секретный центр реагирования на чрезвычайные ситуации, где украинские специалисты активируют сотни сирен по всему городу, чтобы объявить воздушную опасность.

Об этом написали журналисты издания New York Times (NYT), которые побывали на объекте. Сообщается, что в центре реагирования работают команды гражданских специалистов - именно они активируют сирены, несмотря на то, что многие украинцы считают, что это автоматизированный процесс.

Главный специалист, 23-летний Дмитрий, рассказал, что старается сделать все как можно быстрее, чтобы "у людей было больше времени спрятаться".

Видео дня

Центр работает круглосуточно по 12-часовым сменам. Ответственным за само включение сирен является главный специалист, на рабочем месте которого есть две мышки. Одна из них выполняет обычные задачи, а другая специальная – она активирует более 500 сирен воздушной тревоги, расположенных в городе, выключаясь после каждого использования, чтобы предотвратить случайные клики.

Также специалист использует радиолокационную карту, на которой вокруг города обозначен синий круг. Дрон, попадающий в круг, может достичь города примерно за 8 минут, поэтому, когда он его пересекает, специалист немедленно включает сирены.

При этом сотрудники центра оповещения внимательно следят за тем, чтобы не включать сигнализацию слишком рано, чтобы не потерять доверие горожан.

Однако, когда речь идет о ракетах, сирены активируют сразу, как только обнаруживают запуск. Иногда команда центра сама видит угрозу на радаре, но, кроме этого, получает информацию через прямую связь с военными.

Кроме включения сирен в приложении карты тревог, которым пользуется большинство украинцев, специалисты также нажимают большую красную кнопку на экране для включения сирен общегородского масштаба. Все это происходит менее чем за 2 секунды.

Руководительница Алина Устюхова рассказала, что эта работа требует твердости, выдержки и сосредоточенности. Чтобы найти человека на должность главного специалиста понадобилось полгода.

Дмитрий, который занимает эту должность уже три месяца, сказал, что всегда вел себя спокойно и привык к стрессу. Почти всю свою смену он сидит неподвижно.

Семья парня не знает, кем он работает. Дмитрий объяснил, что не хочет, чтобы она знала, какая на нем лежит ответственность. О его работе знает только его девушка.

"Возможно, она каждый раз думает обо мне, [когда включается тревога]", - сказал Дмитрий.

Оповещение воздушной тревоги

В конце прошлого года стало известно, что в Украине по-новому будут оповещать о воздушных тревогах. Как отмечала премьер-министр Юлия Свириденко, новый подход должен позволить критической инфраструктуре и бизнесу работать стабильнее и поддерживать экономическую активность.

Тогда она уточнила, что система прошла тестирование в 13 регионах и была внедрена во всех областях.

Вас также могут заинтересовать новости: