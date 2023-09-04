На днях Игоря Коломойского арестовали на два месяца. Насколько это обычное или необычное решение для украинских судов - разбираемся.

Как писал УНИАН, 2 сентября бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В этот же день для него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом выйти под залог в 509 млн гривен.

Чтобы понять, насколько такой арест является привычной или наоборот новой практикой для украинской Фемиды, предлагаем вспомнить другие громкие дела последних лет, в которых фигурировали известные бизнесмены и власть имущие.

Дело Романа Насирова и Олега Бахматюка

В октябре 2022 года экс-руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о незаконном возмещении НДС.

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Следствие установило получение председателем ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд грн НДС в течение февраля 2015 - августа 2016 гг. "Плату за услуги", которая, в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, Насиров получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании подконтрольной тестю и советнику, через другую иностранную компанию-"прокладку", привлеченную советником экс-чиновника. Отправителем средств, как установили НАБУ и САП, была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга Бахматюку.

В качестве меры пресечения суд назначил бывшему главе ГФС Роману Насирову содержание под стражей с возможностью выйти под залог в 523,2 млн грн. Но в мае 2023 года стало известно, что суд резко уменьшил размер залога - до 107 млн грн.

Дело экс-главы правления "Нафтогаза" Коболева

Бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева подозревают в завладении более 229 миллионами гривен еще в 2018 году.

Речь идет о премии после выигрыша Украины в Стокгольмском суде над российским "Газпромом", когда "Нафтогаз" добился компенсации от газового монополиста РФ на сумму 4,6 миллиарда долларов. Тогда наблюдательный совет "Нафтогаза" официально одобрил выплату премий в общем размере одного процента от суммы выигрыша для тех сотрудников, которые прямо или косвенно значительно приобщились к достижению этого результата. Деньги получил 41 работник "Нафтогаза" - среди них Коболев и бывший коммерческий директор компании Юрий Витренко.

В НАБУ считают, что сумма премии существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат. Коболев на своей странице в Facebook заявил, что планирует "доказывать свою правоту", прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой залога в 365 миллионов гривен. Суд Киева отказал прокуратуре во взятии Коболева под стражу.

Дело Геннадия Корбана

Геннадий Корбан был задержан 31 октября 2015 года. Его подозревали в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 3 ст. 157 (препятствование деятельности избирательных комиссий), ч. 5 ст. 191 (Присвоение денежных средств в особо крупных размерах) , ч. 2 ст. 289 и ст. 349 (речь идет о захвате в Днепропетровске в качестве заложников председателя Госземагентства Украины и директора департамента Днепропетровского городского совета) Уголовного кодекса Украины.

Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако 28 декабря того же года Днепровский районный суд Киева принял решение изменить его на содержание под стражей сроком на 60 дней.

В апреле 2016 года Корбан был приговорен к полутора годам условно по делу о похищении Рудика. В августе 2016 года Печерский райсуд Киева дал разрешение Корбану выехать на лечение в Израиль.

22 июля 2022 года в Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство прекращено. После этого президент Владимир Зеленский заявил, что решение о лишении украинского гражданства Корбана было принято в рамках действующего законодательства.

Дело Медведчука

8 октября 2021 года Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины на орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура просила суд взять Медведчука под стражу с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн. Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому в государственной измене нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Дело экс-главы Минздрава Степанова

По версии следствия, экс-директор "Полиграфкомбината", которым тогда был Степанов, для собственного обогащения при закупке расходных материалов для изготовления документов (в частности паспортов для выезда за границу и др.) использовал подконтрольную ему компанию зарегистрированную в Эстонии. Материалы для украинского госпредприятия закупались не напрямую у производителей, а через эту компанию-прокладку. Таким образом цены завышались в 4-6 раз. Это позволило сосредоточить на счетах эстонской компании сумму, эквивалентную около 450 млн грн.

После чего такие средства, переводились на счета большого количества компаний, зарегистрированных в разных странах. Таким образом обеспечивалось маскирование их незаконного происхождения. Для помощи в реализации такой схемы, бывший чиновник привлек приближенное к себе лицо и одного из начальников отделов "Полиграфкомбината".

В Эстонии украинцу помогали двое граждан этой страны, которые обеспечивали управление компанией-прокладкой в противоправных интересах украинского государственного служащего. Такая схема действовала на протяжении 2013-2016 годов.

Также подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов. Таким образом злоумышленники получали дополнительное вознаграждение в форме роялти. Каждый гражданин Украины при оформлении документов (прежде всего паспортов для выезда за границу) был вынужден платить завышенную цену.

28 августа Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого по делу Максима Степанова.

Дело бизнесмена Коломойского

Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, Игорь Коломойский получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество (статья 190) и легализация имущества, полученного преступным путем (статья 209).

По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Судья избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержание под стражей на 2 месяца (до 31 октября) с альтернативой в виде залога в более 509 млн грн.