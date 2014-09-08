С понедельника меняются правила въезда граждан Украины в Крым
С понедельника, 8 сентября, меняются правила въезда граждан Украины на временно оккупированную территорию Крыма.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, теперь разрешение на въезд на временно оккупированную территорию Украины будет предоставляться только в случае наличия документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины.
В частности, дети, которые не достигли 16-летнего возраста, обязаны следовать по паспортам граждан Украины. Ранее необходимо было иметь при себе свидетельство о рождении или проездной документ ребенка.
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Кроме того, необходимо обратить внимание, что разрешение на въезд из временно оккупированной территории Украины гражданам Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, будет предоставляться при наличии документов, по которым они выехали с материковой части Украины.
Это нововведение связано с практическим выполнением Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», отметили в ведомстве.