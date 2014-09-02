Рада ратифицировала завершение строительства метро в Днепропетровске

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 265 народных депутатов из 316 зарегистрированных в сессийной зале.

Законом предусмотрено ратифицировать финансовое соглашение (проект "Завершение строительства метрополитена в Днепропетровске") между Украиной и Европейским инвестиционным банком, подписанное 25 октября 2013 года в Люксембурге, которое вступает в силу с даты направления Европейским инвестиционным банком письма, в котором подтверждается выполнение Украиной условий, установленных соглашением, и указывается дата вступления соглашения в силу.

В соглашении отмечается, что общая стоимость проекта, по оценке ЕИБ, на время его оценки составила 305 млн евро. Внешнее финансирование проекта будет поступать из следующих источников: кредит банка - 152 млн евро, кредит ЕБРР - 152 млн евро.

Читайте такжеПорошенко приказал профинансировать завершение строительства днепропетровского метроПроект предусматривает расширение существующей линии метрополитена в Днепропетровске (завершение фазы 1). Продление линии метрополитена будет включать в себя 4,017 км двухпутного подземного тоннеля, который соединит главный железнодорожный вокзал (станция «Вокзальная») с центром города вдоль проспекта Карла Маркса. Проект предусматривает строительство 3 новых станций («Театральная», «Центральная» и «Музейная»).

Проект будет состоять из строительства двух параллельных тоннелей. Проект также включает в себя расширение существующей системы сигнализации (автоматическая система управления), совершенствование системы радиосвязи, а также модернизацию системы бесперебойного питания (СБЖ), но не включает в себя никакие работы по гражданской обороне.