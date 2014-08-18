СМИ: В Севастополе рухнула крыша кадетского корпуса, есть погибшие

Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщает севастопольский сайт 0692.ua, "предварительно в результате обвала крыши пострадало около 20 человек - все они работают на строительстве объекта. Поисками людей под завалами занимаются кинологи со служебными собаками".

Также в издании напомнили, что комплекс зданий "президентского кадетского училища" планировалось построить за рекордные 5 месяцев и 1 сентября уже принять первых учеников.

Читайте такжеСейчас у людей в Крыму наступает «отрезвление» - депутат горсовета СевастополяВ свою очередь, «Севастопольская газета» отмечает, что обвалилась крыша над актовым залом основного корпуса: «Сэкономили на сварочных работах или спешили закончить строительство к началу учебного года. Когда заливали крышу бетоном, металлический каркас крыши прогнулся и рухнул, - рассказал «СГ» один из рабочих строительства Виктор. По его словам, строительные работы ведутся не только СУ ЧФ, к работам привлечены также и частные фирмы».

По данным российского РИА Новости, пострадали десять человек, двое из них погибли.

Об этом агентству сообщил источник в "правоохранительных органах" Крыма.

«По уточненным данным, пострадали 10 человек, двое из них погибли. Предварительно, все они строители», - сказал собеседник агентства, по предварительным данным которого, кадетский корпус "принадлежит" Минобороны РФ.

"Символический камень" начала строительства училища заложили 9 мая - три месяца назад.