Крымчане, покинувшие полуостров, могут восстановить паспорт в любом отделении ГМС

10:17, 26 марта 2014
Общество
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Крымчане, которые вынуждены покинуть полуостров, могут вклеить фото или восстановить утраченный паспорт в любом отделении Государственной миграционной службы Украины.

Втрачені паспорти відновлять / molbuk.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГМС Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, председатель Государственной миграционной службы Украины Сергей Радутный подписал разъяснение территориальным органам ГМС относительно возможности обслуживания по паспортным вопросам граждан, которые зарегистрированы в АР Крым и Севастополе, по месту обращения на всей территории Украины. Речь идет о восстановлении потерянного паспорта гражданина Украины, вклеивании в него фотографий по достижению 25 и 45-летнего возраста, замене паспорта в связи со сменой фамилии и по другим причинам.

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Таким образом, указанные категории лиц могут получить паспортные услуги в ближайшем подразделении ГМС Украины по месту прибытия.

При этом в пресс-службе обратили внимание, что упрощение касается лишь граждан, зарегистрированных на Крымском полуострове. Граждане других регионов Украины могут получить указанные услуги исключительно по месту жительства.

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