Сегодня в Черкассах провели акцию «Черкассы и Крым вместе!»

В центре Черкасс сегодня на Соборной площади в поддержку Крыма прошла акция «Черкассы и Крым вместе!».

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняли около 100 человек.

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Активисты выложили на Соборной площади желто-голубой лентой карту Крыма, затем люди стали по контуру Крыма и, обратившись к крымчанам, скандировали: «Мы Вас любим!», «Крым - часть Украины!», «Черкассы и Крым вместе!».