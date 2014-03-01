Сегодня в Черкассах провели акцию «Черкассы и Крым вместе!»
15:44, 01 марта 2014Общество
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В акции приняли около 100 человек.
В центре Черкасс сегодня на Соборной площади в поддержку Крыма прошла акция «Черкассы и Крым вместе!».
Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняли около 100 человек.
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Активисты выложили на Соборной площади желто-голубой лентой карту Крыма, затем люди стали по контуру Крыма и, обратившись к крымчанам, скандировали: «Мы Вас любим!», «Крым - часть Украины!», «Черкассы и Крым вместе!».
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