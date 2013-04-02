Арбузов обещает облегчить жизнь предпринимателям
Правительство работает над выполнением задания Главы государства по вхождению Украины в первую сотню стран-лидеров рейтинга «Ведение бизнеса».
Для этого реализуется соответствующий план мероприятий, который содержит 18 ключевых позиций, определенных Национальным планом действий на 2013 год. Об этом на заседании Комитета экономических реформ сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.
По его словам, даже в сложном 2012 году удалось значительно упростить процедуры создания и прекращения предпринимательской деятельности, кардинально сократить перечни документов разрешительного характера и упорядочить разрешительные процедуры. Как результат – в рейтинге «Ведение бизнеса» Украина поднялась на 15 позиций.
В 2013 году правительство также проводит деятельность по повышению инвестиционной привлекательности страны.
Так, уже в первом квартале 2013 года удалось добиться значительных сдвигов. В частности, разработан ряд предложений по сокращению расходов налогоплательщиков на подготовку отчетности и выполнения обязательств перед государством. Для этого разработаны законопроекты относительно предоставления документов на регистрацию плательщика НДС непосредственно государственному регистратору, реализуется механизм осуществления хозяйственной деятельности без применения печатей, а также предлагается сокращение предельного срока уведомления банками и другими финансовыми учреждениями органам государственной налоговой службы об открытии счетов налогоплательщиков.
Также разработан ряд законопроектов и нормативных актов по дальнейшему упрощению разрешительной системы в сфере градостроительства, совершенствования механизма регистрации прав собственности, упрощения налоговой системы, совершенствования деятельности акционерных обществ и защиты прав акционеров, реформирования системы административных услуг.
Также Арбузов отметил, что эффективность дальнейших шагов по внедрению правительством реформ в сфере упрощения условий ведения бизнеса в значительной степени зависит от прохождения в Верховной Раде правительственных законопроектов. «Поэтому мы ожидаем от Верховной Рады ускорения рассмотрения внесенных Кабинетом министров законопроектов», – сказал он.